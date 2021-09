WWE Extreme Rules 2021: Carte de match, comment regarder, heure de début et prédictions

En plus d’être le mois le plus effrayant de l’année, octobre, c’est aussi l’un des plus violents pour la WWE. Octobre est le foyer du PPV Extreme Rules. Il s’agit d’un événement où de nombreux matchs sont assortis de stipulations intéressantes, dont beaucoup impliquent des armes sous une forme ou une autre.

L’événement Extreme Rules de cette année aura lieu à la Nationwide Arena de Columbus, Ohio, le dimanche 26 septembre. Cet événement verra le retour sur le ring de Finn Bálor en tant que personnage “The Demon” alors qu’il affronte Roman Reigns pour l’Universal Championnat. Bálor est sur NXT depuis deux ans, et bien que “The Demon” soit apparu sur Smackdown, Bálor n’a pas lutté en tant que personnage depuis Super Showdown en 2019.

Heure de début:

Bien sûr, comme il s’agit d’un événement en direct, l’émission sera diffusée à différents moments dans le monde. Consultez le tableau pratique ci-dessous pour voir quand le WWE PPV sera diffusé dans votre coin de pays.

20 h HE19 h CT17 h PT1 AM BST (27 septembre)10 h AEST (27 septembre)

Ce sont les heures de la carte principale. Il y aura une émission de lancement qui sera diffusée sur Twitter de la WWE et sur Peacock une heure avant les heures de début ci-dessus, et elle sera entièrement gratuite.

Comment regarder :

Si vous souhaitez regarder la carte principale des règles extrêmes de la WWE, vous pouvez acheter le PPV via votre fournisseur de câble ou de satellite ou le regarder sur Peacock. Bien que Peacock ait un niveau gratuit, vous ne pourrez pas regarder l’événement de la WWE à travers cela. vous aurez besoin d’un compte Premium (5 $ par mois, avec publicités) ou Premium Plus Peacock (10 $ par mois, sans publicité). Quel que soit le niveau que vous choisissez, il y aura quelques publicités liées à la WWE tout au long de l’émission.

Il y a plusieurs façons de regarder Peacock. En plus de le regarder sur des appareils mobiles et sur PC, des appareils Amazon Fire, Android TV, Apple TV, LG Smart TV, PlayStation 4, PlayStation 5, Roku, Samsung Smart TV, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Xfinity , et plus.

Carte de correspondance :

En date du mardi 21 septembre, six matchs ont été annoncés pour Extreme Rules. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c’est qu’un seul des matchs annoncés est disputé selon la stipulation des Extreme Rules. En fait, il n’y a pas encore d’autres stipulations de match pour aucun des matchs annoncés.

Charlotte Flair (c) contre Alexa Bliss (Raw Women’s Championship)Damian Priest (c) contre Sheamus contre Jeff Hardy (United States Championship)Becky Lynch (c) contre Bianca Belair (Smackdown Women’s Championship)Les Usos (c) contre The Street Profits (Championnat Smackdown Tag Team)Roman Reigns contre “The Demon” Finn Bálor (Règles extrêmes pour le championnat universel)Liv Morgan contre Carmella

Avec l’épisode de Smackdown du 24 septembre qui approche à grands pas, nous aurons probablement une vision plus claire de ce à quoi ressemblera la carte de match finale après vendredi. Cependant, la carte est sujette à changement.

Prédictions :

Le jeudi 23 septembre, le podcast de lutte professionnelle de GameSpot, Wrestle Buddies, aura un épisode de prédictions pour Extreme Rules. Les hôtes Mat Elfring et Chris E. Hayner décomposeront chaque match et vous diront qui, selon eux, seront les gagnants et les perdants. De plus, les deux seront rejoints par leur robot IA sophistiqué PredictionBot 3000 qui donnera également son avis. Jusque-là, regardez un épisode plus ancien de Wrestle Buddies où les animateurs discutent d’un DVD sur Vince McMahon qui était super bizarre.

Assurez-vous de revenir sur GameSpot le dimanche 26 septembre pour une couverture en direct et un examen des règles extrêmes de la WWE.