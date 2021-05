WWE Hell In A Call: 6 moments les plus douloureux de la structure démoniaque

The Undertaker jette l’humanité hors de la cellule – King Of The Ring 1998

Avant le tournoi King of the King de 1998, The Undertaker and Mankind (l’un des trois personnages de Mick Foley) avait une histoire commune qui remonte à deux ans plus tôt, mais que se passerait-il lorsque les deux superstars de la WWE se seraient rencontrées au sommet de l’enfer dans une cellule La structure cette nuit-là à Pittsburgh reste l’apogée de leur querelle de sang et le moment le plus mémorable de l’histoire du match.

Au début du match, avant que l’un ou l’autre des concurrents ne soit entré dans le ring, Mankind a grimpé au sommet de la structure de près de 20 pieds, incitant The Undertaker à le rejoindre. Personne ne le savait, mais nous étions sur le point d’assister à l’histoire lorsque The Undertaker a attrapé l’humanité et l’a jeté du haut de la structure, avec rien d’autre que de l’air entre lui et la table d’annonce espagnole. Avec Jim Ross criant «qui l’a tué» comme un Mick Foley semi-conscient est tendu par les EMT. Chose choquante, le match a continué …

