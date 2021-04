WWE Legend Booker T sur la façon dont il a changé le jeu (VIDEO) ⋆ .

Le voyage pour devenir le champion du monde des poids lourds de la WWE n’a pas été facile pour Booker T, comme nous le découvrons dans la biographie d’A & E, produite avec les studios de divertissement de la World Wrestling. Les huit émissions spéciales de deux heures, consacrées à certaines des plus grandes légendes de la WWE – qui incluent également «Stone Cold» Steve Austin, «Rowdy» Roddy Piper et «Macho Man» Randy Savage – non seulement reviennent sur sa carrière emblématique, mais à sa première vie troublée.

Orphelin de 13 ans, Booker T (de son vrai nom Robert Booker Tio Huffman) a ensuite passé 19 mois en prison pour avoir volé plusieurs restaurants de Wendy. Mais une fois libéré en liberté conditionnelle, il a trouvé la lutte, avec son frère Lash (ils ont formé le duo populaire Harlem Heat). Il est finalement devenu une centrale électrique sous le nom de Booker T, avec son tristement célèbre slogan: «Pouvez-vous le creuser, sucka?»

TV Insider a pris du temps avec Booker T, maintenant à la retraite, qui a regardé en arrière sur sa carrière, voulant changer le jeu et ce qu’il a pu transmettre aux jeunes lutteurs.

Les spéciaux de la Biographie WWE Legends commencent avec «Stone Cold» Steve Austin le 18 avril à 8 / 7c sur A&E

Booker T, 9 mai à 8 / 7c sur A&E

