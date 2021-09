WWE Legend Triple H subit une intervention chirurgicale après avoir souffert d’une crise de santé

Triple H a récemment eu une grave crise de santé, ce qui l’a amené à subir une intervention chirurgicale. La WWE a annoncé que l’ancien champion de la WWE avait subi une procédure après avoir eu un “événement cardiaque”. La bonne nouvelle est que Triple H devrait se rétablir complètement et devrait bientôt reprendre le travail.

“Paul Levesque, alias Triple H, a subi une intervention réussie la semaine dernière à l’hôpital Yale New Haven à la suite d’un événement cardiaque”, indique le communiqué de la WWE. “L’épisode a été causé par un problème cardiaque génétique et Paul devrait se rétablir complètement.” Triple H est vice-président exécutif de la stratégie et du développement des talents mondiaux et supervise tout au troisième groupe de la WWE, NXT. Il est marié à Stephanie McMahon, Chief Brand Officer de la WWE et fille du propriétaire de la WWE Vince McMahon. Dans une interview avec ESPN MMA l’année dernière, Triple H a révélé à quel point il s’intéressait à l’aspect commercial de la WWE avant qu’elle ne rencontre Stephanie.

“C’est une chose amusante parce que bien avant de rencontrer Steph, j’avais une très forte fascination pour les coulisses de l’entreprise”, a déclaré Triple H, selon Wrestling Inc. “C’est ainsi que j’ai commencé à travailler avec Vince dans les coulisses , étant impliqué dans quelques années créatives au début de l’ère de l’attitude. Je n’avais même jamais rencontré Steph à ce moment-là, lui et moi travaillions de manière créative quand un groupe d’écrivains nous a quittés et Vince faisait en quelque sorte tout en solo, il m’a en quelque sorte étiqueté pour l’aider d’une manière et d’avoir des idées de riff et de rebondir. Ensuite, j’ai commencé à assister à des réunions de production et c’est devenu de plus en plus mon implication, même pour des choses qui n’avaient rien à voir avec moi , ce que j’avais tendance à préférer.”

Triple H a également expliqué comment lui et Stephanie travaillaient ensemble. “L’une des choses que je pense être géniales pour nous, c’est Steph et moi, nous disons souvent du point de vue de l’équipe qu’il n’y a rien que nous ne puissions accomplir et je pense que c’est ainsi que nous le voyons”, a-t-il déclaré. “Que ce soit l’entreprise ou quoi que ce soit d’autre, nous y travaillons tous les deux. Je pense que c’est un excellent coup double dans les affaires.

Triple H, 52 ans, est membre du WWE Hall of Fame dans le cadre du groupe D-Generation X. Il est neuf fois champion de la WWE, cinq fois champion du monde des poids lourds et deux fois vainqueur du Royal Rumble, roi de la Gagnant du ring et deuxième champion du Grand Chelem de l’histoire de la WWE.