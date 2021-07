WWE: Mason Mount rend un grand hommage à Edge alors que Declan Rice commente

Mount pourrait avoir un avenir sur le ring (Photo : Shaun Botterill – UEFA/UEFA via .)

Mason Mount et Declan Rice ont parfaitement canalisé le monde de la WWE alors qu’ils se préparent pour une énorme demi-finale contre le Danemark.

Après que l’Angleterre ait battu l’Ukraine 4-0 samedi, les Three Lions n’ont plus qu’un obstacle avant une potentielle finale de l’Euro 2020 contre l’Italie ou l’Espagne, et ils pourraient faire pire que de s’inspirer d’Edge.

Mount a réalisé sa meilleure tentative pour le mouvement emblématique de l’ancien champion du monde avec une lance contre un requin gonflable dont la Superstar Rated R lui-même serait fier.

Rice pourrait également être prêt pour une carrière derrière le bureau des commentaires basé sur ce clip via BBC Sport, alors qu’il mettait son meilleur accent américain et appelait le moment digne de WrestleMania comme un pro.

-Et c’est Edge, cria-t-il. « Il sort de la troisième corde ! »

Nous ne sommes pas sûrs que cette décision rendra service à l’Angleterre mercredi soir, mais canaliser le cœur du Hall of Famer – qui est revenu à l’action en janvier 2020 neuf ans après avoir dû prendre sa retraite en raison d’une blessure – est un bon point de départ .

Edge a fait son retour à SmackDown le mois dernier alors qu’il attaquait le champion universel Roman Reigns et visait l’or.

Les deux superstars s’affronteront à Money In The Bank le 18 juin, qui marquera le premier pay-per-view depuis Elimination Chamber en février 2020 à jouer devant une salle comble.

Avant son retour le plus récent, Edge a été vu pour la dernière fois en train de combattre Roman et Daniel Bryan dans l’événement principal de Wrestlemania 37 – qui avait un public limité en direct – mais il a échoué.



Edge arrive pour Roman et le titre (Photo: WWE)

Avant ce match, la légende de 47 ans a évoqué les chances qu’il partage le cercle carré avec son meilleur ami de toujours, Christian Cage, avant qu’ils n’abandonnent tous les deux.

Edge est revenu à la WWE au Royal Rumble 2020 près d’une décennie après qu’on lui ait dit qu’il ne lutterait plus jamais, tandis que son copain est revenu en janvier lors du même événement sept ans après la fin de sa propre carrière dans le ring.

Il a depuis fait le saut vers AEW, et son ami pense que les chances de les revoir dans un ring ensemble diminuent de jour en jour.

Plus : Chelsea FC



Il a déclaré exclusivement à Metro.co.uk : “J’adorerais pouvoir le faire, que ce soit en équipe ou juste en un contre un, ce serait incroyable. Surtout là où nous en sommes tous les deux en ce qui concerne la façon dont nous abordons la narration d’un match maintenant.

« J’ai l’impression que nous sommes vraiment sur la même longueur d’onde. Depuis que j’ai regardé ses trucs depuis qu’il est revenu, je suis comme, oh mon dieu, les trucs que nous ferions maintenant. Ce serait tellement différent aussi ! Je ne sais pas si ça arrive un jour, vraiment pas.

“Je pense que ce navire a peut-être navigué – mais nous avons eu ce moment au Royal Rumble et je dois regarder les choses que vous avez, pas les et si, n’est-ce pas?”

