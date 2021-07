WWE Money In The Bank: 10 plus grands moments de l’événement jusqu’à présent

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Depuis son introduction en 2010, l’événement Money in the Bank de la WWE est devenu l’un des plus grands spectacles du programme de l’entreprise et abrite souvent certains des meilleurs moments de l’année. Au fil des ans, le spectaculaire de mi-année a non seulement présenté d’excellents matchs Money in the Bank avec le vainqueur obtenant un coup garanti pour le titre quand il le souhaite, mais a également organisé quelques moments qui ont changé à jamais le sport de la lutte professionnelle.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des 10 plus grands moments de Money in the Bank jusqu’à présent, ainsi qu’un aperçu de la façon dont beaucoup d’entre eux ont jeté les bases des superstars les plus grandes et les plus brillantes de la WWE d’hier et d’aujourd’hui. Il y a beaucoup à déballer ici, alors allons-y et passons à l’action.