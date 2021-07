WWE RAW empile des surprises avec le retour de John Cena, Goldberg et Keith Lee

in

La WWE est en feu depuis le retour des fans dans leurs spectacles avec des arènes pleines à craquer.

Finn Balor a fait son retour dans la liste principale après un congé sabbatique de près de deux ans à NXT sur SmackDown. John Cena a fait une apparition choc pour clôturer Money in the Bank.

John Cena a expliqué pourquoi il visait Roman Reigns

Sur RAW, Cena a parlé à l’univers de la WWE pour ouvrir le spectacle et les retours pour Goldberg et Keith Lee comprendraient également un spectacle empilé.

Cena a ouvert la procédure en menant les fans de la WWE à travers quelques acclamations symboliques. Le champion du monde à 16 reprises se prélassait dans son nouvel amour universel de la part des fans, en particulier après l’incroyable pop qu’il a reçue à Money in the Bank.

Lorsqu’il s’est mis au travail, il a dit qu’il visait Roman Reigns parce qu’il est un ” a ** trou “.

Reigns n’est pas aussi terminé qu’il le pense et Cena pense qu’il doit le renverser.

Keith Lee est revenu à une énorme ovation

Keith Lee est hors de combat depuis environ six mois à la WWE et il y a eu un air de mystère quant à pourquoi.

On pensait qu’il n’avait peut-être aucun plan pour le Limitless One, mais une fois qu’il n’a pas pu concourir à l’Elimination Chamber pour le titre des États-Unis, il a été rapporté qu’il ne pouvait pas obtenir une autorisation médicale.

Lee est revenu sur RAW pour répondre au défi ouvert de Bobby Lashley pour le titre WWE. Alors qu’il a échoué la nuit, la pop qui a accueilli Lee de retour montre que RAW a une autre star importante de retour sur sa liste.

En parlant de Lashley, il était aussi la prunelle des yeux de Goldberg.

Goldberg défiera Bobby Lashley à SummerSlam

L’icône de la WCW et quadruple champion du monde a fait sa première apparition à la WWE depuis qu’il a défié Drew McIntyre pour le titre de la WWE au Royal Rumble et il est de nouveau de retour dans le mix des titres.

Il veut affronter Lashley à SummerSlam et ce serait certainement la plus grande date du règne de championnat de Lashley jusqu’à présent.

Goldberg, 54 ans et membre du Temple de la renommée de la WWE, a été critiqué par de nombreux fans de catch pour ses performances ces dernières années, mais il a toujours un contrat de deux matchs par an jusqu’en 2023 avec la WWE.

Goldberg était à son apogée en 1998

Son nom apporte toujours de la valeur à la table, mais de nombreux fans aimeraient le voir utilisé sans qu’il se dispute – et potentiellement gagne – le titre de la WWE.

La WWE a encore plus de surprises dans ses manches dans les semaines à venir avec Sasha Banks et Becky Lynch qui ne sont pas encore toutes deux de retour dans l’entreprise, mais on s’attend à ce qu’elles le fassent.