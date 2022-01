WWE Royal Rumble: le champion d’IMPACT Wrestling Mickie James fait son retour

Hardcore Country arrive au Royal Rumble (Photo: WWE)

La WWE a cassé la porte interdite et annoncé que Mickie James participera au Royal Rumble féminin 2022.

La star légendaire détient actuellement le championnat IMPACT Wrestling Knockouts – qu’elle défendra à Hard To Kill ce week-end – mais elle fera également son retour à la WWE plus tard ce mois-ci.

Mickie a été licencié de l’entreprise en avril 2021 dans le cadre de réductions massives des effectifs tout au long de l’année, mais le commentateur Pat McAfee a reconnu IMPACT directement alors que l’annonce étonnante a été faite à SmackDown.

Le président de la promotion, Scott D’Amore, a révélé qu’il était heureux de rendre service lorsque la WWE a posé des questions sur le crossover et que Mickie a exprimé son approbation.

Il a déclaré dans un communiqué: » La WWE le voulait, Mickie le voulait et la philosophie d’IMPACT Wrestling est toujours de travailler avec d’autres promotions majeures pour créer le buzz pour les fans.

» Tout est signé et convenu avec la WWE et IMPACT Wrestling – la seule question est de savoir si Mickie participera ou non à l’un des matchs annuels les plus historiques de la WWE en tant que champion du monde en titre des Knockouts. «

Depuis qu’elle a quitté la WWE, Mickie a également travaillé pour la NWA et a produit leur événement NWA EmPowerrr réservé aux femmes, et son mari Nick Aldis a félicité sa femme pour son travail.

Il a tweeté: “ Au risque d’être un tweet sentimental, je veux dire à quel point je suis fier de @MickieJames pour une fois de plus juste frapper le sol et prouver que vous ne pouvez pas arrêter les vrais talents de haut niveau s’ils sont toutes les affaires comme elle… & accessoires à @nwa, @IMPACTWRESTLING & @WWE.’

Cela survient alors que la WWE a révélé un grand nombre de participants au Rumble de cette année, dont Nikki et Brie Bella sortant de leur retraite, ainsi que les légendes Lita, Michelle McCool, Summer Rae et Kelly Kelly.

Ils seront rejoints par Shayna Baszler, Naomi, Rhea Ripley, Nikki ASH, Shotzi, Tamina et la championne 24/7 Dana Brooke.

L’annonce de vendredi est complétée par Natalya, Aliya et les championnes actuelles par équipe féminine Carmella et la reine Zelina Vega.

Cela laisse 12 places encore ouvertes pour l’événement avec beaucoup de place pour plus de surprises, y compris des talents NXT et peut-être plus de gros retours – maintenant, il semble que tout est possible.

*WWE Royal Rumble sera diffusé le 29 août à 1h du matin sur le réseau WWE.

