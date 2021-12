WWE SmackDown : Paul Heyman taquine sa retraite après avoir été licencié

Paul Heyman a été licencié la semaine dernière (Photo: WWE)

Paul Heyman a suggéré que sa carrière à la WWE pourrait être terminée après avoir été limogé par Roman Reigns la semaine dernière.

Dans l’édition de la veille de Noël de SmackDown, l’ancien conseiller spécial du chef tribal était toujours sous le choc après avoir perdu son emploi aux côtés du champion universel après ses commentaires francs sur Brock Lesnar.

Heyman avait suggéré qu’il protégeait en fait Reigns de la bête incarnée plutôt que l’inverse, ce qui ne convenait pas au champion et il lui a donné la botte.

Une semaine plus tard, le sage s’est entretenu avec Kayla Braxton pour une interview sur la perte de son emploi et ses plans pour l’avenir.

Il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret pour ce qu’il avait dit à Roman, et a souligné que son rôle en tant que conseiller spécial était de dire la vérité quoi qu’il arrive, même si cela s’est terminé par une raclée avant que Lesnar ne fasse l’arrêt.

La discussion s’est ensuite tournée vers l’endroit où il s’intègre maintenant, et il a insisté sur le fait qu’il ne se dirigerait pas vers NXT pour trouver une nouvelle étoile montante à prendre sous son aile, tout en soulignant tout ce qu’il avait mis dans son rôle aux côtés du chef de table.

Larguant une bombe majeure, il a ensuite déclaré: « Sans cela… il est peut-être temps pour moi de reconnaître que ma carrière est probablement terminée. »

Bien sûr, il est très peu probable que ce soit la dernière fois que nous verrons Heyman dans une sorte de rôle de direction à la télévision, car il est bien trop précieux pour l’entreprise ici.

Soit c’est un stratagème entre lui et Roman, soit il se réalignera en tant qu’avocat de Lesnar – mais quoi qu’il arrive, il aura sûrement un rôle à jouer au premier jour.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Ailleurs lors de l’émission du réveillon de Noël, Charlotte Flair a conservé le championnat féminin de SmackDown contre Toni Storm, et il serait peut-être temps pour la reine d’avoir un nouveau challenger.

Sami Zayn était la dernière star à participer au 12 Days of Christmas Gauntlet Match, et il a effectué le tombé sur Ricochet pour remporter un match pour le titre intercontinental contre Shinsuke Nakamura le jour du Nouvel An.

Enfin, il y avait beaucoup de plaisir festif dans l’événement principal alors que Drew McIntyre et The New Day ont battu The Usos et Madcop Moss – avec Happy Corbin également impliqué.

* WWE SmackDown est diffusé le vendredi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

