WWE SummerSlam 2021 : Comment regarder en direct sans frais supplémentaires de PPV maintenant

La WWE clôture l’été avec son deuxième plus grand événement de l’année après Wrestlemania et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder SummerSlam 2021 en ligne.

La « plus grande fête de l’été » aura lieu au Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, qui est également le domicile des Las Vegas Raiders de la NFL. C’est la première fois que la WWE organise Summerslam sur le site ainsi que la première fois que son événement estival de renom aura lieu à l’intérieur d’un stade de football.

La WWE met tout en œuvre pour le SummerSlam de cette année et l’événement principal de ce soir verra John Cena défier Roman Reigns pour une chance au championnat universel tandis que lors du co-événement principal, le légendaire Goldberg affrontera Bobby Lashley pour une chance au championnat de la WWE.

La façon dont Cena s’est retrouvée à SummerSlam est en fait assez drôle car Reigns était initialement censé avoir un match avec Finn Balor. Cependant, lors d’une signature de contrat, le baron Corbin a attaqué Balor et l’a jeté dans la foule. Corbin a ensuite tenté de signer le contrat pour affronter Reigns lorsqu’il a été touché par une attaque sournoise de Cena qui a finalement signé le contrat. Le match de ce soir contre Reigns marque la première fois que Cena est de retour sur le ring depuis WrestleMania 36 l’année dernière.

Que vous soyez enraciné pour Reigns, Cena ou que vous vouliez simplement voir tous les matchs sur la carte empilée de ce soir, nous vous montrerons exactement comment regarder SummerSlam 2021 en ligne de n’importe où dans le monde.

SummerSlam 2021 – Quand et où ?

Le SummerSlam de cette année aura lieu le samedi 21 août à l’Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. L’événement devrait débuter à 20 h HE / 17 h HP aux États-Unis où les fans pourront le regarder sur Peacock et à 1 h BST au Royaume-Uni où les fans de catch pourront acheter l’accès au PPV sur BT Sport. Pendant ce temps, les fans de catch du reste du monde pourront regarder SummerSlam 2021 sur le réseau WWE.

Comment regarder WWE SummerSlam aux États-Unis

Tout comme pour les autres événements récents de la WWE, les fans de catch aux États-Unis pourront regarder SummerSlam 2021 sur le service de streaming de NBC Peacock à 20 h HE / 17 h HP sans avoir à payer de frais de PPV supplémentaires.

Peacock propose trois forfaits différents au choix : gratuit, Premium pour 5 $ par mois ou 49,99 $ pour l’année et Premium Plus pour 10 $ par mois ou 99,99 $ pour l’année. Alors que d’autres contenus sur le service de streaming peuvent être regardés avec juste un forfait gratuit, vous devrez vous inscrire à un forfait Premium pour regarder le WWE SummerSlam sur Peacock. Cependant, souscrire à un plan Premium Peacock est toujours moins cher que de payer le plein prix pour un PPV chaque fois que la WWE organise un événement. Vous pouvez également regarder les événements passés de la WWE sur le service au cas où vous voudriez voir comment le SummerSlam de cette année se compare aux précédents.

Obtenez un PPV WWE SummerSlam au Royaume-Uni

Les fans de la WWE au Royaume-Uni ont deux façons de regarder SummerSlam 2021 ce soir. Si vous êtes abonné au câble BT, vous pourrez acheter l’accès au PPV SummerSlam auprès de BT Sport Box Office pour 14,95 £. Cependant, le réseau WWE est également disponible au Royaume-Uni et ne coûte que 9,99 £ par mois. Les fans de catch au Royaume-Uni pourront regarder toute l’action de SummerSlam 2021 à partir de 1h du matin BST tôt dimanche matin.

BT Sport



Regardez WWE SummerSlam via BT Sport Box Office. Une fois acheté, il peut être visionné sur une gamme de plates-formes de télévision comme Sky, BT et Virgin.

14,95 £ chez BT Sport

Regardez WWE SummerSlam au Canada et en Australie

Comme Peacock n’est encore disponible qu’aux États-Unis pour le moment, le réseau WWE est toujours le meilleur endroit pour regarder SummerSlam 2021 au Canada et en Australie pour seulement 9,99 $ par mois. Cependant, les téléspectateurs australiens peuvent également acheter l’accès au PPV du Main Event pour 29,95 $ AUD via Foxtel, Kayo et Optus TV s’ils ne souhaitent pas souscrire à un abonnement au réseau WWE.

Comment regarder WWE SummerSlam de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder SummerSlam aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la plus grande fête de la WWE de l’été lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

WWE SummerSlam 2021 – La carte principale en entier

Championnat universel de la WWE Roman Reigns contre John Cena Championnat de la WWE Bobby Lashley contre Goldberg SmackDown Championnat féminin Bianca Belair contre Sasha Banks Raw Championnat féminin Nikki ASH contre Charlotte Flair contre Rhea Ripley Match en un contre un Championnat des États-Unis Sheamus contre Damian Priest Match pour le titre par équipe de SmackDown The Usos contre les Mysterios Match pour le titre par équipe à Raw Tag RK-Bro contre AJ Styles et Omos Match en un contre un Alexa Bliss contre Eva Marie

