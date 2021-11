WWE ‘Survivor Series’ 2021: heure, chaîne et comment regarder

??

L’un des plus gros pay-per-views de la WWE cette année a lieu ce soir. Les superstars de Raw et de SmackDown se battront pour le droit de se vanter à Survivor Series, en direct du Barclays Center, à Brooklyn, New York. L’événement commencera à 20 h HE et sera diffusé exclusivement sur Peacock.

L’un des plus gros matchs de la soirée est celui du champion de la WWE Big E face au champion universel Roman Reigns. Big E est champion depuis qu’il a battu Bobby Lashley pour le titre en septembre. Il fera face à sa tâche la plus difficile à ce jour puisque Roman Reigns est champion universel depuis août 2020.

Un autre match intéressant est celui de la championne féminine de SmackDown Charlotte Flair face à la championne féminine de Raw Becky Lynch. Les deux étaient très proches, mais il y a eu des rapports récents sur une chaleur légitime entre eux maintenant. « Je ne sais pas mec. Nous ne parlons plus, nous ne parlons plus », a déclaré Lynch sur le podcast Sports Illustrated Media. « Donc, tout ce que je dirai, c’est que le vestiaire a parfois besoin d’un héros et que quelqu’un doit être le héros. Je vais bien être le héros. C’est ce que je dirai à ce sujet. »

Les champions par équipe de Raw Tag RK-Bro (Matt Riddle et Randy Orton) affronteront les champions par équipe de SmackDown The Usos (Jimmy et Jey Uso). Ce sera un moment spécial pour Orton car il deviendra la seule Superstar avec le plus d’apparitions WWE PPV. « Je n’ai jamais été du genre à conserver des records ou des statistiques tout au long de ma carrière », a tweeté Orton vendredi. « Au début, c’était risible de considérer dans ma profession que vous aviez des » victoires « et des » défaites « . Vous n’en parleriez certainement pas, avec les garçons beaucoup moins de fans. Mais j’ai la chance d’avoir des fans (et des amis ) qui ont fait exactement cela, ont conservé mes statistiques. Pas seulement des victoires et des défaites, mais presque tout ce à quoi vous pouvez penser ! Il m’est venu à l’esprit que demain, à Survivor Series, j’établirai un nouveau record pour la plupart des matchs PPV par n’importe qui dans L’histoire de la WWE. »

{replyCount}commentaires

Quant au reste de la carte, il y aura deux matchs traditionnels des Survivor Series puisque le match féminin mettra en vedette Team Raw (Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmell et Queen Zelina) affrontera Team SmackDown (Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et Toni Storm). Le match d’élimination à cinq contre cinq masculin mettra en vedette l’équipe Raw (Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Bobby Lashley et Austin Theory) affrontera l’équipe SmackDown (Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Happy Corbin et Sheamus). Le champion des États-Unis Damian Priest affrontera le champion intercontinental Shinsuke Nakamura, et il y aura également une bataille royale de 25 hommes pour célébrer le 25e anniversaire des débuts à la WWE de Dwayne « The Rock » Johnson, qui était aux Survivor Series en 1996.