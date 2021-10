WWE : Tyson Fury et Drew McIntyre seront le fer de lance du rêve d’amener un grand événement de la WWE au Royaume-Uni

WWE Le boxeur et le champion de catch veulent reproduire le succès de l’été 1992

Drew McIntyre veut combattre Tyson Fury lors d’un événement à la carte de la WWE au Royaume-Uni.

Il y a des choses qui ne se démodent jamais : la veste en velours côtelé, les épaulettes ou Drew McIntyre demande un PPV WWE en Grande-Bretagne. L’Ecossais le lui a proposé et il l’obtiendra sûrement. Au moins, la WWE a déjà promis d’étudier le retour proposé d’un grand PPV dans les îles britanniques.

Puisqu’ils ont eu le plus grand des succès dans le été 1992 lorsque Slam été Elle s’est déroulée dans le stade mythique de Wembley avant 80 355 fans, la WWE n’est revenue qu’avec événements mineurs pay-per-view ou avec des visites saisonnières traditionnelles.

Mais ce qui est proposé cette fois est différent, plus rapide, plus haut et plus fort, à l’image de la devise très olympique. Ce qui a été mis sur la table cette fois, c’est la célébration de un grand événement de la WWE en Grande-Bretagne dont les stars de l’affiche sont Drew McIntyre et le célèbre boxeur Tyson Fury.

S’adressant à Sportskeeda Wrestling, Drew McIntyre a une nouvelle fois avoué son désir de concourir au Royaume-Uni contre « Gypsy King » Tyson Fury. Sans aucun doute, nous avons tous compris maintenant que c’est le rêve du combattant de Glasgow qui ne manque pas une occasion de rappeler à tout le monde à quel point il serait important pour lui après avoir passé son ra dîné en tant que champion de la WWE à l’intérieur du ThunderDome au milieu d’une pandémie:

« Je n’ai pas arrêté d’en parler depuis 10 ans, surtout l’année dernière ou un an et demi quand je suis devenu Champion de la WWE. J’ai eu la chance de faire de nombreuses conférences de presse avec des médias internationaux et dans chacune d’elles, j’ai eu l’occasion de parler du sujet « eh bien, jusqu’à présent, rien de nouveau Drew ».Le Royaume-Uni est un marché très important pour nous et chaque fois que j’en ai l’occasion, j’en parle. Ils méritent un PPV significatif parce que les fans sont uniques et ne l’ont pas eu depuis 1992. L’année prochaine sera le 30e anniversaire de cet événement et j’espère que ce sera l’année où la WWE reviendra en Grande-Bretagne avec un grand événement, pour ma part ça ne restera pas et je continuerai d’essayer et je pense avoir allumé le fusible internet Depuis que j’ai des voix, la WWE y pense. Si ça arrive enfin je pense Tyson Fury serait un rival idéal puisqu’il n’y a personne de mieux que lui pour attirer plus d’yeux sur le produit de la WWE. »

Il semble que la WWE envisage la Stade de la Principauté de Cardiff comme lieu possible, même s’il reste encore un long chemin à parcourir avant que le problème ne soit résolu et nous ne devons exclure aucun des grands stades de Londres, y compris, bien sûr, le Stade de Wembley.

Fury ne sera pas nouveau dans le produit WWE puisqu’il a concouru en 2019 dans le PPV de la société en Arabie Saoudite Crown Jewel face et battant le géant Braun Strowman. Il est vrai que ce combat n’allait pas au-delà d’être un match d’exhibition mais cela a permis à Fury de passer plusieurs semaines dans le produit et de partager la télévision, l’histoire et la bague avec certains des plus grands de la WWE.

Après ce combat, Tyson Fury est réapparu dans les enregistrements de SmackDown qui a eu lieu à Manchester le 8 novembre 2019 où il a signé sa paix avec Strowman, c’est la dernière fois que nous l’avons vu à la télévision de la WWE.

Maintenant que vous surfez sur la crête de la vague, qu’est-ce que a battu Deontay Wilder et qu’il semble qu’il sera hors du ring pendant un certain temps, c’est peut-être une bonne idée de rafraîchir les concepts et de revenir dans quelques mois pour faire des affaires avec la WWE. C’est un « Win or Win » qui s’appelle dans la langue de Shakespeare, tout le monde y gagne et comme dirait le convalescent Triple H : « Il s’agit de trouver le bon moment et qu’il s’intègre dans la programmation des deux. Les deux parties se comprennent et veulent se concrétiser, ce n’est qu’une question de temps. »