WWE Vet CM Punk a partagé une histoire folle sur Robin Williams qui ferait sourire n’importe qui

Il fut un temps où je dormais à l’étage dans la maison de Lars et, j’aime dormir, mesdames et messieurs. À ce jour, si je n’ai pas à me lever et à faire quoi que ce soit – je n’ai pas à régler d’alarme – je suis un esprit libre. Tu vois ce que je veux dire? Je n’ai pas d’avions à prendre. J’ai fait ça toute une vie, alors je dors jusqu’à ce que je me réveille, et je faisais ça chez Lars. Je me suis réveillé parce que quelqu’un m’avait sauté dessus pendant que je dormais et quand je me réveille et que je me retourne, je me dis : “C’est un putain de Robin Williams.” Alors, qu’est-ce que tu fais, non? C’est la première fois que je rencontre Robin Williams et je pense qu’au fil de l’histoire, il s’est dit “Oh, le lutteur”. Il dort en haut en ce moment ? Lars était comme, ‘Ouais’ et Robin, étant qui est Robin, c’est comme, ‘Putain ouais, allons Jimmy Superfly Snuka cet enculé.’ Alors il accourut et il m’éclabousse dans le lit. Je me réveille et je pense immédiatement que c’est Lars, alors je commence juste à charger après lui. À mi-chemin en descendant les escaliers, je me dis “Je suis presque sûr que c’est Robin Williams”, mais je m’en fous, je vais avoir cet enculé maintenant. Je tacle à moitié Robin Williams. Il essaie de courir dans la rue. et puis je l’ai juste récupéré et je suis en train de faire tourner l’avion Robin Williams. Je l’ai juste posé et il m’a dit ‘Je dois y aller’ et il s’enfuit et s’enfuit. Je me tiens là juste comme, ‘C’est la façon la plus sacrée de se réveiller.’ Je me souviens juste d’être rentré dans la maison et d’avoir dit : ‘C’était Robin Williams ?’ [Lars replies] ‘Oui.’ [Punk replies back] ‘Très bien cool.’