WWW Source Code NFT vendu pour 0,4 million chez Sotheby’s, Gender Transition NFT vendu pour 0,6 million chez Christie’s

DéFi

WWW Source Code NFT vendu pour 5,4 millions de dollars chez Sotheby’s, Gender Transition NFT vendu pour 2,6 millions de dollars chez Christie’s

Victor Langlois, un propriétaire de crypto qui pense que «les NFT sont l’avenir», est le plus jeune artiste à avoir une vente chez Christie’s.

Un jeton non fongible (NFT) représentant le code source original du World Wide Web écrit par son inventeur Tim Berners-Lee a été vendu 5,4 millions de dollars chez Sotheby’s lors d’une vente aux enchères en ligne.

Le NFT a été créé par le scientifique anglais Berners-Lee cette année, représentant la propriété de divers objets numériques qu’il a inventés sur le Web en 1989.

Berners-Lee a qualifié la décision de créer un NFT de « chose naturelle » à faire lorsque « vous êtes informaticien et lorsque vous écrivez du code ».

Le NFT contenait une visualisation animée de 30 minutes d’environ 9 555 lignes de code, une affiche numérique du code et une lettre numérique écrite par Berners-Lee en juin 2021. La lettre disait,

“Comme les gens semblaient apprécier les versions dédicacées des livres, nous avons maintenant la technologie NFT, j’ai pensé qu’il pourrait être amusant de faire une copie dédicacée du code original du premier navigateur Web.”

Le prix final du NFT était de 5 434 500 $, et la moitié de ses enchérisseurs étaient nouveaux chez Sotheby’s. Cassandra Hatton, responsable mondiale de la science et de la culture populaire chez Sotheby’s, a déclaré :

«Nous l’avons placé dans un forum public, nous l’avons vendu pratiquement sans réserve (l’enchère a commencé à 1 000 $), et nous avons laissé le marché décider de sa valeur. Il y a eu plusieurs soumissionnaires qui ont tous convenu que c’était précieux.

Les NFT ont explosé en popularité cette année, avec l’artiste américain Mike Winkelmann, connu sous le nom de Beeple, vendant ses œuvres pour près de 70 millions de dollars chez Christie’s en mars.

Mercredi, une œuvre d’art physique et des NFT de l’artiste transgenre de 18 ans FEWOCiOUS a été vendue 2,16 millions de dollars chez Christie’s.

La vente aux enchères en ligne intitulée «Bonjour, je suis Victor et c’est ma vie», a vendu cinq lots de FEWOCiOUS, de son vrai nom Victor Langlois.

Les cinq lots, qui ont attiré plus de 20 enchérisseurs, représentent une année de la vie de Langlois alors qu’il découvrait son identité de genre et passait de femme à homme entre 14 et 18 ans.

Langlois est le plus jeune artiste à avoir réalisé une vente chez Christie’s.

“Je pense que les NFT sont l’avenir”, a déclaré Langlois, qui possède également des crypto-monnaies. « Si vous publiez votre art et le partagez avec le monde numériquement, je pense qu’offrir aux collectionneurs un moyen de le posséder en tant qu’actif numérique n’est que la prochaine étape. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.