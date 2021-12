WX entre officiellement sur le marché via Waves.Exchange

Ci-dessous, l’équipe Waves.Exchange partage avec la communauté intéressée quelques informations sur la commercialisation de son token WX, ainsi que les propriétés que le token offre à tous les utilisateurs intéressés.

***

Un succès de plus au sein de l’écosystème WAVES

Après le lancement de l’IDO le 4 novembre où, en moins de 24 heures, 50 millions de tokens ont été vendus, le 25 novembre est venu la période de Vesting pour tous ceux qui ont réussi à entrer dans la campagne de prévente et ont pu acquérir leur WX. Cela signifie que tous ceux qui ont investi recevront une partie de leurs fonds progressivement jusqu’à ce que la date prévue soit respectée.

La distribution WX est donc prête, il y aura donc de nouvelles opportunités chez Waves.Exchange.

Le 25 novembre, dans le bloc de 2.871.851, les premiers tokens ont été débloqués. Le processus se poursuivra progressivement sur une année, et ceux qui souhaitent savoir combien de jetons ils recevront pour chaque bloc doivent simplement diviser le nombre total de jetons qu’ils ont achetés par 525 600 (le nombre de blocs à extraire pendant cette période). De même, un nombre approximatif peut également être calculé par heure, par jour, par semaine et par mois.

Retrait des fonds WX

Ces jetons peuvent être réclamés lorsque l’utilisateur le souhaite, bien qu’il soit conseillé de les réclamer dans un délai raisonnable, car la commission devrait être payée pour chaque retrait, et bien que WAVES soit l’un des réseaux avec les opérations les moins chères de l’espace de crypto-monnaies, cela peut vous coûter cher si les retraits sont effectués de temps en temps.

Cependant, si vous souhaitez recevoir vos tokens, il vous suffit de vous rendre sur Waves.Exchange, de vous rendre sur la page pools dans la rubrique IDO et de cliquer sur le bouton de déverrouillage pour accéder à votre premier WX, et ainsi commencer à l’utiliser pour profiter de ses avantages.

Que peut-on faire avec le jeton WX ?

L’écosystème WAVES jouit déjà d’une certaine notoriété, mais au cas où vous ne le sauriez pas, il existe certaines stratégies qui peuvent être utilisées pour améliorer les performances de vos actifs, ou si vous souhaitez réaliser vos premiers investissements dans cet espace.

Voici quelques idées à considérer si vous faites vos premiers investissements :

Investissez dans des pools de liquidités :

Que vous connaissiez bien l’espace DeFi ou que vous en entendiez parler pour la première fois, vous devez savoir que les pools de liquidités sont de bonnes opportunités d’investissement dans un environnement comme Waves.Exchange.

Au cas où vous vous poseriez la question, un pool de liquidité est un contrat intelligent où la liquidité est fournie, dans la plupart des cas, à parts égales et garantit le bon fonctionnement des échanges automatisés dans des environnements décentralisés.

Grâce à ces pools, le fonctionnement de la bourse et de tous ses services est garanti, c’est pourquoi l’équipe Waves.Exchange propose des tarifs annuels élevés sur la plateforme.

La liquidité est disponible en WAVES, USDN ou WX, qui sont les devises natives de l’écosystème WAVES, avec des pourcentages de rentabilité attractifs grâce à tous les capitaux qui entrent actuellement dans l’écosystème.

En tant que POD

Une autre opportunité est d’investir dans des projets au sein de l’écosystème WAVES. Vous pouvez être attentif et générer des bénéfices sous cette modalité.

Jalonnement WX

Avec les fonds WX, il est possible de faire diverses choses, telles que stocker, échanger, envoyer, recevoir, jalonner et ajouter des liquidités au pool WX / USDN, etc.

Le lancement de WX permettra aux utilisateurs d’utiliser toutes les propriétés offertes par le jeton. En plus d’un revenu de base des pools (vAPY), les détenteurs commenceront à percevoir un revenu supplémentaire, tAPY, dès qu’ils accumuleront leurs WX pendant une certaine période.

De plus, il existe une option pour les personnes qui souhaitent investir et améliorer la performance de leurs revenus passifs :

Mettre WX sous garantie pour recevoir gWX Qu’est-ce que cela signifie ?

Le gWX n’est pas un jeton ou un actif pouvant être vendu ou échangé.

Le gWX représente votre gouvernance et renforce le pouvoir que vous avez sur la plateforme. Plus vous engagez vos jetons WX longtemps et plus longtemps, plus vous aurez de pouvoir de vote.

Et… A quoi ça sert ? Il sert à voter sur les décisions de la plateforme, telles que l’APY des pools, les nouvelles paires qui seront incluses dans Waves.Exchange ou les commissions qui seront facturées aux utilisateurs. Avec le gWX, vous recevrez périodiquement différentes récompenses.

De plus, avec le gWX, vous pouvez augmenter les rendements annuels des piscines jusqu’à x3 ! Si les performances par défaut ne suffisaient pas, vous pouvez encore augmenter vos revenus en achetant WX et en jalonnant pour recevoir gWX.

Une fois la période de jalonnement terminée, vos jetons WX seront à nouveau disponibles.

En outre, les détenteurs de WX qui mettent en gage leurs actifs recevront des primes de gouvernance accumulées pour les commissions facturées sur les swaps dans le pool. Une commission est versée pour chaque opération d’échange au moment de l’exécution de l’ordre.

Dans une récente AMA, la fondatrice de WAVES, Sasha Ivanov, a souligné que l’objectif de l’IDO n’était pas le profit, mais une plus grande implication des utilisateurs dans l’écosystème et leur offrir plus d’opportunités de profit.

Les conditions IDO, qui sont rares dans l’industrie de la crypto-monnaie, en sont un autre témoignage. Ici, les utilisateurs peuvent collecter des jetons WX, ou le montant équivalent en USDN investi dans l’IDO.

L’écosystème offre des possibilités qui s’offrent à vous en entrant sur la plateforme, donc si vous souhaitez plus d’informations nous vous invitons à visiter le site Waves.Exchange

Communiqué de presse

Avis de non-responsabilité : il s’agit d’un communiqué de presse publié par l’équipe Waves.Exchange, donc l’équipe de QuotidienBitcoin n’approuve pas cette offre ou toute autre offre commerciale faite par les personnes responsables. Nous recommandons aux personnes intéressées d’enquêter davantage sur cette offre commerciale avant d’allouer un capital pour l’achat dudit jeton.

