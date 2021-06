WXR Fund décroche 5 millions de dollars pour investir dans des startups dirigées par des femmes en RA, VR et IA

in

Amy et Martinan Welkhoff, associés gérants du fonds WXR. (Photo WXR)

Le WXR Fund, une société d’investissement ayant des racines à Seattle, a décroché 5 millions de dollars pour son premier fonds qui soutiendra des startups dirigées par des femmes en phase de démarrage qui développent des technologies AR / VR et AI.

Fondée en 2019 par Amy LaMeyer et Martina Welkhoff, WXR se présente comme « la seule entreprise de capital-risque à l’intersection de la prochaine vague d’informatique et de femmes fondatrices ». Son portefeuille comprend des sociétés telles que la plate-forme de magasin virtuel d’achat Obsess et Wavely, une startup de Seattle qui développe une application pour smartphone contre les infections de l’oreille.

“Nous avons lancé le WXR Fund pour établir un phare pour les fondateurs sous-représentés dans cette communauté XR en pleine croissance”, a déclaré Welkhoff dans un communiqué.

Welkhoff est un vétéran des startups de Seattle, ayant des sociétés fondatrices telles que Zealyst et ConveneVR. LaMeyer est basé à San Francisco et a déjà passé plus de 15 ans chez Akamai.

WXR a précédemment hébergé un accélérateur avant de lancer son fonds, acceptant 26 startups réparties sur deux cohortes.

Même si les sociétés de capital-risque ont investi un montant record dans les startups l’année dernière, le financement des équipes fondatrices dirigées par des femmes et mixtes est tombé à 14,4% contre 16,9%, selon AllRaise.