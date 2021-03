Wyatt Russell: Où vous avez vu le faucon et l’acteur du soldat de l’hiver avant

Ceux qui ont capturé l’épisode pilote de The Falcon and the Winter Soldier après sa première le vendredi 19 mars ont probablement eu deux réactions différentes à la fin. Ils hésitèrent à la vue de l’agent américain en herbe de Captain America tenant le célèbre bouclier étoilé, ou réfléchirent à la vue de Wyatt Russell, l’acteur jouant le remplaçant de Steve Rogers, se demandant s’ils l’avaient peut-être déjà vu.

Eh bien, il y a de fortes chances que vous ayez probablement vu le natif de Los Angeles âgé de 34 ans dans un nombre décent de choses, mais que vous ayez eu du mal à le placer avec sa tasse rasée de près sous ce casque au lieu des longs cheveux blonds et de la barbe qu’il porte habituellement. le plus souvent. Vous pourrez peut-être l’identifier encore mieux comme la deuxième génération de sa famille à faire partie de la continuité des films Marvel après que son père, Kurt Russell, ait joué dans Guardians of the Galaxy Vol. 2 comme Ego.