Wyclef Jean laisse tomber le PDG de Jaguar Land Rover NA de Shoulders à l’after-party

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Jean Wyclef grattait par inadvertance la douleur d’un homme avec ses doigts – ou plutôt, avec ses épaules… et ce type, assez fou, était le grand patron d’une grande entreprise automobile.

Le rappeur des Fugees était présent lundi soir pour le Range Rover Leadership Summit, un événement d’une journée au cours duquel les gros bonnets de Jaguar Land Rover North America ont prononcé des discours, vanté leur succès et fait des annonces de produits… et, naturellement, ont fait la fête. après.

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

C’est là que cette vidéo entre en jeu … vous voyez Wyclef – qui avait été embauché comme divertissement pour les festivités – faire rage avec nul autre que le PDG et le président Joe Eberhardt.

Ils faisaient partie d’un grand groupe qui s’était rendu à l’Edition Hotel à WeHo, où Jaguar Land Rover a organisé son after-party – ceci à la suite de l’action principale à l’Academy of Motion Pictures plus tôt dans la soirée. Sûr de dire … Wyclef et co. s’est un peu emporté.

Regardez cette scène sauvage… vous voyez WJ faire tourner Eberhardt sur ses putains d’épaules, et le gars la creuse — c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils tombent tous les deux au sol… la tête la première.

Ce n’était pas une chute trop dure, ou ne semblait pas l’être de toute façon – mais il est clair que JE a été un peu secoué par la chute, et on nous dit qu’il a dû partir tôt et qu’il a été légèrement blessé. Wyclef, quant à lui, avait l’air gêné par tout cela.

Tout est bien qui finit bien (nous pensons) — le shindig s’est poursuivi sans autre incident. Plus de promenades à l’épaule, cependant… probablement pour le mieux.