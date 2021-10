Wyndham Lathem coupable du meurtre à l’arme blanche de Trenton Cornell

Wyndham Lathem, ancien professeur de l’Université Northwestern et microbiologiste de renom, a été reconnu coupable jeudi de meurtre au premier degré dans la mort à l’arme blanche de son petit ami en 2017 Trenton Cornell Duranleau.

Lathem, 47 ans, de nationalité britannique Andrew Warren, 61 ans, ont tous deux été accusés d’avoir poignardé Cornell-Duranleau, 26 ans, à mort dans le condo de Lathem’s River North en juillet 2017. Les enquêteurs ont rapporté avoir trouvé plus de 70 coups de couteau sur le corps de Cornell-Duranleau.

Les deux suspects se sont enfuis en Californie et y ont été arrêtés quelques jours plus tard.

Le jury de Chicago a mis moins de deux heures pour trancher l’affaire. Les jurés ont été envoyés pour délibérer vers 15h30 et ont rendu leur décision vers 17h15, a rapporté l’Associated Press.

Les procureurs pensaient depuis longtemps que Lathem et Warren avaient commis le meurtre dans le cadre d’un fantasme sexuel né d’un forum de discussion en ligne.

Au procès, les procureurs ont dépeint Lathem comme un tueur de sang-froid qui avait initialement conclu un pacte de suicide avec Warren, qui était alors directeur financier à l’Université d’Oxford. Les procureurs ont fait valoir que Lathem avait recruté Warren; ils ont également présenté des preuves que Lathem avait discuté en ligne avec des gens à propos de fantasmes dits de « snuff », a rapporté le Chicago Tribune. Le défendeur a ensuite qualifié ces fantasmes de « snuff » de jeu de rôle inoffensif.

Les procureurs ont également déclaré que Lathem avait envoyé une vidéo à ses parents dans les jours qui ont suivi les coups de couteau.

« Je l’ai tué », aurait admis l’accusé tout en affirmant que le meurtre n’était pas un accident, a également rapporté la Tribune.

Les avocats de la défense de Lathem ont fait valoir que Warren était le véritable cerveau. A la barre, Lathem a insisté sur le fait qu’il n’avait pas participé au meurtre mais qu’il s’était plutôt « caché dans la salle de bain comme un lâche », a rapporté l’AP.

Warren, cependant, a témoigné qu’il a poignardé Cornell-Duranleau seulement après que Lathem ait déjà commencé à le poignarder, selon l’AP.

Lathem a également déclaré à la barre qu’il n’avait pas essayé d’empêcher Warren de tuer son petit ami. Il a également admis qu’il avait pris une douche avant que les deux ne s’enfuient ensemble vers la côte ouest.

« Huit jours qu’il passe en cavale avec Andrew Warren, le vrai tueur », a déclaré le procureur adjoint Yolande Lippert a déclaré, en utilisant ses doigts pour mettre des guillemets autour des mots « vrai tueur », selon le rapport Tribune. « Ce n’est pas l’action d’une personne innocente. Ce sont les actions d’un meurtrier », a déclaré Lippert aux jurés.

Warren a plaidé coupable en 2019 en échange d’une peine de 45 ans de prison. Il a ensuite témoigné contre Lathem lors du procès qui a suivi.

Après le verdict jeudi, les mères de Cornell-Duranleau ont exprimé leur gratitude envers les procureurs et les jurés, selon le rapport Tribune.

« Les jurés, je ne saurais même pas quoi leur dire. Charlotte Cornell a déclaré, se référant aux jours que le jury a passés à regarder des photos graphiques de la scène du crime et de l’autopsie. «Je me sens tellement mal pour ce (qu’ils) ont vu. Et je sais que leur vie va être changée, tout comme la nôtre. »

Cornell-Dureanleau avait déménagé à Chicago de la région de Grand Rapids, Michigan après avoir reçu sa licence de cosmétologie. Mischelle Duranleau a déclaré à la Tribune qu’elle et Cornell espéraient que la mort de leur fils encouragerait les parents à avoir des conversations honnêtes avec les enfants LGBTQ sur la sécurité.

« [H]ous étions un enfant de la campagne naïf », a déclaré Dureanleau.

Cornell a ajouté que le couple espérait que l’affaire « aiderait d’autres parents et enfants à faire face aux dangers qui pourraient exister ».

L’avocat de la défense de Lathem Adam Sheppard a déclaré dans un communiqué que l’équipe de la défense était « déçue » mais prévoyait « de poursuivre tous les recours disponibles au nom de notre client », selon la Tribune.

Wyndham était professeur agrégé de microbiologie-immunologie au campus de Northwestern à Chicago depuis 2007, a rapporté le Daily Northwestern.

