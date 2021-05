Wyze Bulb Color vs Philips Hue: Lequel devriez-vous acheter?

Plus pour moins

Couleur de l’ampoule Wyze

Moins pour plus

Philips Hue White & Color Ambiance A19

La couleur de l’ampoule Wyze offre des blancs brillants et des couleurs vives pour une fraction du coût de ses concurrents. En vous connectant via Wi-Fi ou Bluetooth, vous disposez d’un large éventail de fonctionnalités via l’application Wyze, ainsi que d’une commande vocale avec votre assistant numérique.

Avantages

Moins cher Toutes les fonctionnalités fonctionnent sans hub Meilleure reproduction des couleurs Plus lumineux Fonctionne avec Google Assistant et Alexa

Les inconvénients

Écosystème plus petit d’appareils compatibles

Philips Hue dispose d’un large écosystème de lumières et d’accessoires qui fonctionnent bien ensemble. Cependant, le coût par ampoule, avec ou sans moyeu, est élevé. Il est possible d’utiliser certaines ampoules Philips Hue sans hub, mais les fonctionnalités sont limitées.

Avantages

Peut fonctionner avec certains accessoires Hue Peut fonctionner sans hub Assistant Google et compatibilité Alexa Bonne gamme de blancs

Les inconvénients

Fonctionnalité limitée sans hub Pas de connectivité Wi-Fi Coûteux par ampoule

Dans le monde de l’éclairage intelligent, Philips Hue est l’une des meilleures marques d’éclairage intelligent, et bien que Wyze soit principalement connu pour offrir certaines des meilleures caméras de sécurité, il a fait du bruit avec ses propres lumières. Wyze a récemment publié le Wyze Bulb Color, et nous avons pensé qu’il était logique de voir quelle option valait le plus votre dollar, l’ampoule Wyze Color ou Philips Hue?

Wyze a-t-il créé l’ampoule pour vaincre le roi de l’éclairage intelligent?

Maintenant que Philips a commencé à proposer des ampoules qui peuvent fonctionner sans son hub, il est temps de voir comment ces deux options s’empilent. Les deux ont un spectre complet de couleurs et de blancs réglables et fonctionnent avec Google Assistant et Alexa. Jetons un coup d’œil à ce que partagent ces deux ampoules et à ce qui les sépare pour déterminer à quoi vous devriez investir votre argent durement gagné.

Couleur de l’ampoule Wyze Philips Hue Blanc et couleur Ambiance Dimensions 2,5 x 2,5 x 5 pouces 2,4 x 2,4 x 4,3 pouces Poids 4,96 oz 6 oz Forme d’ampoule A19 A19 Type de base E26 E26 Blanc Température de couleur 1800K-6500K 2000-6500K Gamme de couleurs 16 millions 16 millions de lumens 1100 (équivalent 75 watts) 800 (équivalent 60 watts) Espérance de vie 25000 heures 25000 heures Connectivité 802.11 b / g / n, 2,4 GHz

Bluetooth Bluetooth

Zigbee Hub requis ❌ ❌ Compatibilité de l’assistant intelligent Assistant Google

Assistant Google Alexa

Alexa

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, il existe de nombreuses similitudes entre ces lampes intelligentes. Les deux variations les plus importantes, cependant, se trouvent dans les rangées de luminosité et de connectivité. Bien que la luminosité n’ait pas d’importance en fonction de vos besoins d’éclairage, la connectivité le sera probablement.

Voyez, pendant longtemps, si vous vouliez utiliser des ampoules Philips Hue, vous deviez également utiliser un hub dédié. J’utilise Philips Hue comme principale lampe intelligente depuis des années maintenant et je l’ai fait avec son hub. Il n’y a rien de mal en soi dans la configuration, car elle présente certains avantages, mais elle présente également certains inconvénients.

Tout d’abord, c’est un autre matériel qui doit être acheté – et les produits Philips Hue sont déjà chers. Deuxièmement, c’est une autre chose qui doit être maintenue. Heureusement, la société a ajouté Bluetooth à certains de ses produits les plus populaires afin que son hub ne soit pas obligé d’utiliser les lumières. Cependant, cette décision supprime également certaines des fonctionnalités associées à l’éclairage intelligent.

D’autre part, le Wyze Bulb Color est entièrement sans hub, utilisant le Wi-Fi et le Bluetooth comme méthode de connectivité. Étant donné que cet appareil a été conçu à partir de zéro pour fonctionner sans hub, toutes ses fonctionnalités le font également. Ces fonctionnalités vont au-delà de la simple mise sous tension et hors tension de l’appareil, mais aussi hors du contrôle de la maison.

Les lumières intelligentes perdent beaucoup de leur attrait lorsque la majeure partie de l’intelligence leur est retirée, en particulier lorsque vous payez une prime pour elles.

Avec Philips Hue utilisant uniquement Bluetooth, vous devez être à moins de 9 mètres pour contrôler la lumière. Vous pouvez connecter ces lumières à des appareils Google Assistant ou Echo, mais si vous ne le faites pas, vous ne contrôlerez pas les lumières lorsque vous êtes hors de portée Bluetooth.

Ces deux éclairages intelligents offrent des applications très bien conçues, faciles à utiliser et qui ajoutent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Bien que, du côté de Philip Hue, si vous utilisez l’ampoule sans moyeu, vous ne disposerez pas de toutes les options disponibles. Vous pouvez toujours effectuer les opérations de base telles que l’activation et la désactivation, la gradation, les changements de couleur, les minuteries et le réveil et passer en mode veille. Vous ne pourrez pas programmer les lumières ou la maison et loin du contrôle intelligent.

Wyze a intégré une tonne de fonctionnalités intéressantes dans ses lumières intelligentes. Tout, de la planification au mode vacances, et mon préféré – Power Loss Recovery. Cette fonction signifie que si le commutateur d’éclairage de cette ampoule s’éteint ou que votre maison perd complètement de l’énergie, vous pouvez déterminer comment la couleur de l’ampoule Wyze réagira lorsque l’électricité sera rétablie. Les ampoules Philip Hue ont une fonctionnalité similaire appelée Comportement à la mise sous tension, mais cela ne fonctionne pas si vous n’utilisez pas de concentrateur.





Un autre domaine dans lequel les ampoules Philips Hue souffrent en termes de fonctionnalités lorsqu’elles n’utilisent pas de hub est les accessoires Hue avec lesquels elles fonctionnent. Philips propose une large gamme d’interrupteurs et de capteurs qui peuvent être combinés avec des ampoules Hue pour fonctionner ensemble, mais vous ne pouvez utiliser le variateur de lumière que si vous utilisez un concentrateur.

D’autre part, Wyze Bulb Color fonctionne avec tous les accessoires Wyze tels que les capteurs de mouvement et de contact, mais la société ne propose pas encore d’interrupteurs pour contrôler les lumières. Ainsi, même si vous ne pourrez pas placer d’interrupteur physique quelque part pour contrôler vos lumières, vous pouvez les mettre sur un calendrier ou les automatiser pour qu’ils s’allument lorsqu’un mouvement est détecté.

Ci-dessous, une photo de chaque ampoule avec une luminosité de 100% et un réglage blanc doux, encore une fois, Philips Hue à gauche et Wyze Bulb Color à droite.



En termes de performances en tant qu’appareil d’éclairage, chaque ampoule offre plus de 16 millions de couleurs et une gamme de blancs accordables. Cependant, la couleur de l’ampoule Wyze a une plage de température plus large pour ses blancs, et elle devient plus lumineuse grâce à son indice de lumen plus élevé de 1100 au lieu des 800 lumens de l’ampoule Hue. Wyze parvient également à avoir une meilleure saturation des couleurs sur tout le spectre que Philps.

Comme je l’ai déjà mentionné, j’utilise des lampes Philips Hue chez moi depuis longtemps et j’en ai été très satisfait – à l’exception du prix. Donc, quand Wyze est sorti avec ses ampoules blanches réglables en 2020 pour 12 $ l’ampoule, j’ai dû les essayer. J’ai été étonné de voir à quel point ceux-ci étaient bons et j’étais très enthousiasmé par les options de couleur quand ils sont sortis au printemps 2021.

Dans les pièces où je n’ai pas ressenti le besoin d’ajouter une lumière intelligente parce que je ne voulais pas dépenser de l’argent pour une autre ampoule Philips Hue, j’ai ajouté des ampoules Wyze. Indépendamment du coût, ces ampoules se sont révélées être d’excellentes options et, compte tenu du prix et des fonctionnalités disponibles, il est difficile de se tromper avec la couleur Wyze Bulb.

Prendre la couronne

Couleur de l’ampoule Wyze

Voir l’arc en ciel

Un éclairage lumineux, d’excellentes reproductions des couleurs, des fonctions de contrôle utiles, et le tout à une fraction du coût de ses concurrents – la Wyze Bulb Color a gagné la couronne.

Prix ​​élevé

Philips Hue White & Color Ambiance A1

Fonctionnalités faibles

Philips propose une large gamme de produits Hue qui sont bien pour une prime et, dans certains cas, en valent la peine. Cependant, lorsque vous regardez l’ampoule seule, votre argent ne va pas aussi loin.

