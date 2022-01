Wyze Cam Plus Lite – payez ce que vous aimez (y compris 0 $)

Si vous possédez des caméras de sécurité économiques Wyze, la société a introduit un nouveau niveau d’abonnement encore plus économique appelé Wyze Cam Plus Lite. Assis en dessous du niveau Wyze Cam Plus de 1,99 $/mois, la société dit que vous pouvez choisir combien payer pour cela – y compris 0 $…

Cam Plus Lite vous offre une détection de personne (au lieu d’une simple détection de mouvement), ainsi que 12 secondes de stockage dans le cloud par activation. Wyze a fait l’annonce dans un message du forum

Si vous connaissez l’espace de la maison intelligente, vous savez que les abonnements mensuels deviennent une nécessité commerciale absolue pour créer une entreprise IoT durable en 2022. Si vous connaissez Wyze, vous savez que notre principe fondateur est d’être amis avec utilisateurs.

Au cours des dernières années, nous avons désespérément essayé de surmonter cette dichotomie. Après avoir failli faire faillite au début de la pandémie, nous avons lancé Cam Plus, notre service premium qui optimise vos Wyze Cams avec des tonnes de fonctionnalités supplémentaires d’IA et de stockage cloud. C’est de loin la meilleure expérience pour les utilisateurs de Wyze, et les revenus récurrents ont permis à Wyze d’économiser, mais cela signifie que beaucoup de nos utilisateurs n’ont pas accès à nos fonctionnalités de produits les plus innovantes. :pensif:

L’année dernière, après beaucoup d’introspection, nous avons eu un moment d’ampoule et avons commencé à expérimenter un concept « Nommez votre prix ». L’expérience ne concernait qu’un petit sous-ensemble d’utilisateurs, mais ce que nous avons vu était incroyable. Lorsque nous avons offert une fonctionnalité premium aux utilisateurs sans obligation de payer, de nombreux utilisateurs l’ont volontairement payée de toute façon pour soutenir les autres membres de la communauté Wyze !

Cam Plus Lite vous offre la détection de personne Wyze et des vidéos d’événements de 12 secondes aussi souvent que toutes les 5 minutes, enregistrées dans le cloud pendant 14 jours. Il vous permettra de recevoir et de filtrer les vidéos d’événements de mouvement avec des personnes pour vous assurer que les notifications que vous recevez sont significatives. Cela s’appliquera à notre gamme actuelle de modèles Wyze Cam, quel que soit le nombre de ces appareils que vous avez sur votre compte – maintenant ou à l’avenir.