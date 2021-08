Wyze fabrique maintenant des ampoules intelligentes Wyze et elles ne coûtent que 9 $ chacune

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les lecteurs de . Deals ont assez bien connu la marque Wyze au cours des dernières années. Son titre de gloire est la caméra de sécurité domestique Wyze Cam à 26 $ qui a été achetée par des millions de personnes. Cette superbe petite caméra domestique sans fil possède toutes les fonctionnalités principales que vous trouverez dans les caméras concurrentes. Mais la Wyze Cam est littéralement à moins de la moitié du prix. Maintenant, en plus de ses caméras super populaires, l’entreprise est entrée dans l’espace de l’éclairage intelligent avec Ampoules intelligentes Wyze.

Ce sont de belles et lumineuses ampoules LED intelligentes qui prennent en charge Alexa, Google Assistant, etc. Et comme vous pouvez vous y attendre de la part de Wyze, ils sont remarquablement abordables.

Ampoule Wyze Smart Wyze Labs WLPA19-4, paquet de 4, blanc Prix : 36,92 $ (9,23 $ / pièce) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

À moins que ce ne soit la première fois que vous lisez notre site, vous avez sans aucun doute déjà entendu parler de la Wyze Cam. Ce gadget génial contient presque toutes les mêmes fonctionnalités que vous pourriez trouver dans une caméra de sécurité domestique à 100 $. Mais la Wyze Cam s’est vendue pour seulement 26 $. C’est en grande partie la raison pour laquelle il a obtenu environ 78 000 notes 5 étoiles sur Amazon.

Maintenant, la Wyze Cam d’origine a été abandonnée. Le nouveau modèle chaud s’appelle le Caméra Wyze v3. Il a de nouvelles fonctionnalités impressionnantes comme la vision nocturne en couleur, et il est toujours remarquablement abordable sur Amazon. Mais Wyze n’est plus seulement une entreprise de caméras. Aujourd’hui, Wyze a utilisé la même formule pour jeter son dévolu sur le marché de l’éclairage intelligent.

Les ampoules intelligentes Wyze ne sont pas chères !

Ampoules Wyze sont des ampoules LED intelligentes qui offrent bon nombre des mêmes caractéristiques que celles que vous trouveriez dans une ampoule d’une grande marque qui coûte 20 $ ou 25 $. Vous obtenez une belle ampoule lumineuse de 800 lumens avec une température de couleur réglable, la prise en charge d’Alexa, la prise en charge de Google Assistant, etc. Vous n’aurez pas besoin d’un hub pour utiliser ces ampoules intelligentes puisqu’elles se connectent directement à votre réseau Wi-Fi domestique, c’est donc un bonus supplémentaire. Mais la meilleure partie est le prix, comme vous l’avez peut-être deviné.

Vous pouvez ramasser Ampoules intelligentes Wyze ampoules pour environ 15 $ chacune sur Amazon. Mais qui n’utilise qu’une seule ampoule intelligente ? Choisissez plutôt un pack de 4 afin de réduire votre coût par ampoule à un peu plus de 9 $ pièce ! A noter également, vous pouvez obtenir Ampoules intelligentes couleur Wyze Labs pour 13,49 $ pièce.

Voici les principaux points à retenir :

Les ampoules Smart Wyze vous permettent de définir n’importe quelle ambiance avec une température de couleur blanche réglable Les teintes vont du blanc chaud (2700k) à la lumière du jour (6500k) Cette ampoule LED intelligente équivalente à 60 watts utilise seulement 9,5 watts de puissance Contrôlez les ampoules Smart Wyze avec votre smartphone ou des commandes vocales Utilisez l’application ou votre voix pour tamiser ces ampoules ; non compatible avec les gradateurs Ces ampoules intelligentes se connectent directement à votre réseau Wi-Fi domestique, vous n’avez donc pas besoin d’un concentrateur Utilisez l’application gratuite Wyze pour une configuration rapide et facile Associez vos ampoules avec les capteurs de contact et de mouvement Wyze Sense pour une grande automatisation Vous peut également lier vos ampoules Wyze à IFTTT pour une utilisation avec d’autres plates-formes de maison intelligente Définir des horaires pour donner l’impression que quelqu’un est toujours à la maison La fonction de groupe vous permet de contrôler plusieurs ampoules une fois que les ampoules Wyze s’allument et s’éteignent afin qu’elles ne soient pas dures yeux Fonctionne avec Alexa et Google Assistant

