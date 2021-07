Wyze poursuit Xiaomi et Roborock pour invalider le brevet d’aspirateur robotique et enregistrer sa liste Amazon

in

Le robot aspirateur Wyze. (Photo Wyze)

La société d’appareils domestiques intelligents Wyze Labs poursuit le géant chinois de l’électronique grand public Xiaomi et le fabricant d’aspirateurs robots Roborock devant le tribunal fédéral de Seattle, cherchant à invalider leur brevet de 2019 pour “un appareil de nettoyage autonome”.

L’enjeu est la liste Amazon du propre aspirateur robotique de Wyze. Le différend illustre le pouvoir d’Amazon non seulement en tant que marché, mais de plus en plus en tant que forum pour les différends en matière de propriété intellectuelle.

Wyze, basé à Kirkland, Washington, a annoncé son aspirateur robot l’automne dernier. La société a déclaré dans sa plainte du 15 juillet qu’elle avait reçu un avis d’Amazon le 7 juin disant que le titulaire du brevet américain numéro 10 271 699, « Dispositif de nettoyage autonome et structure de la trajectoire du vent de celui-ci », affirmait une violation par Wyze.

Un e-mail de suivi d’Amazon le 25 juin “indiquait que, pour que Wyze puisse continuer à vendre le produit accusé sur Amazon, Wyze doit soit résoudre la réclamation directement avec le propriétaire du brevet, soit accepter de participer à la procédure d’évaluation neutre en matière de brevet d’utilité d’Amazon. dans les trois semaines », selon le costume.

Un schéma du brevet Roborock et Xiaomi.

La poursuite ajoute : “L’e-mail indiquait que si Wyze ne résolvait pas directement la réclamation avec le propriétaire du brevet ou n’acceptait pas de participer au processus d’évaluation neutre, Amazon retirerait le produit accusé d’Amazon.com.”

Xiaomi, partenaire et investisseur stratégique de Roborock, est désigné comme l’un des cessionnaires du brevet 2019, qui utilise le nom officiel Beijing Rockrobo

Technology Co. Ltd. pour se référer à Roborock.

Wyze cite quatre exemples d’antériorité dans sa plainte devant le tribunal de district américain de Seattle et demande au tribunal d’invalider le brevet.

. a contacté Wyze et Roborock pour de plus amples commentaires.