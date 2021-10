X Ambassadors en vedette sur la bande originale de « Blade Runner: Black Lotus »

La tracklist très attendue de Blade Runner : Black Lotus a été dévoilée. La programmation étoilée comprend des chansons de X Ambassadeurs, Iann Dior, 070 Secouer, G-Eazy, Alessia Cara, Tori Kelly, Alesso & Danna Paola, A7S, Daya, Kiana Lede et bien d’autres.

La bande originale d’ASG/10:22PM/Def Jam Recordings devrait arriver sur toutes les plateformes le 5 novembre. Aujourd’hui, « Water » de X Ambassadors et « By My Side » d’A7S sont tous deux sortis avant l’album.

La bande-son arrive avant Blade Runner : Lotus Noir, la nouvelle série d’action animée Adult Swim / Crunchyroll / Alcon Entertainment présentée en première le 13 novembre.

La série révolutionnaire Blade Runner: Black Lotus suit Elle, une jeune femme qui cherche à se venger de ceux qui lui ont fait du tort, à comprendre sa propre identité et à découvrir les mystères de son passé. Avant la révélation d’aujourd’hui de la liste des pistes de l’album de la bande originale, Elle a créé sa propre playlist Spotify, qui est maintenant disponible pour les fans à explorer.

La nouvelle chanson originale de l’auteur-compositeur-interprète Alessia Cara, lauréate d’un Grammy Award, « Feel You Now », tirée de la séquence d’ouverture de Blade Runner : Black Lotus, a été dévoilée en juillet. « Feel You Now », « Water », « By My Side » et les autres chansons originales de la bande originale sont co-écrits par le producteur nominé aux Grammy d’Alcon Sleeping Giant, Michael Hodges.

Blade Runner: Black Lotus est produit par Alcon Entertainment et le studio d’animation Sola Digital Arts, avec Shinichiro Watanabe en tant que producteur créatif. Crunchyroll diffusera la série en japonais avec des sous-titres à son public mondial tandis qu’Adult Swim diffusera la version en anglais sur Toonami, le bloc de programmation d’anime populaire du réseau.

Précommandez la bande originale de la télévision officielle de Blade Runner: Black Lotus.

Liste des pistes de la bande originale de la télévision officielle de Blade Runner: Black Lotus :

1. Sentez-vous maintenant – Alessia Cara

2. Eau – X-Ambassadeurs

3. Accueil – Marchez hors de la terre

4. Mal – Daya

5. À mes côtés – A7S

6. Après toi – Gris

7. Sauve-moi – Kiana Ledé

8. Intuition – salem ilais

9. Sauve-moi – Alesso et Danna Paola

10. Que se passe-t-il ensuite – Tori Kelly

11. Thrash – G-Eazy

12. Cercles – Iann Dior

13. Arme parfaite – 070 Shake

14. Dernier au revoir – Alessia Cara

15. Supahuman – Michael Hodges & Lord Netty