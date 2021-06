X Ambassadors publie une vidéo animée pour le single “My Own Monster”

Groupe de rock multi-platine X Ambassadeurs ont partagé la vidéo de leur dernier single “My Own Monster”. Réalisé par le collaborateur de longue date Daniel Iglesias Jr., et réalisé en collaboration avec Mathematic – la maison parisienne VFX connue pour son travail sur “Montero (Call Me By Your Name)” de Lil Nas X – la vidéo de “My Own Monster” accentue le élément noir-pop en plaçant Harris dans un univers alternatif partiellement animé.

En hommage à la scène d’Anchors Aweigh dans laquelle Gene Kelly danse aux côtés de Jerry Mouse de “Tom and Jerry”, le visuel en noir et blanc trouve Harris exécutant une routine chorégraphiée avec sa propre ombre, injectant un peu d’humour de dessin animé classique dans la mystique effrayante de la piste. Harris a travaillé avec la chorégraphe Genna Moroni pendant un mois avant de tourner la vidéo.

« L’idée de cette vidéo m’est venue dans un rêve il y a quelques années et maintenant elle prend vie », déclare le chanteur principal Sam Nelson Harris. “La vidéo est à la fois ludique et dangereuse et un peu déséquilibrée, c’est ce que j’ai ressenti en réalisant cet enregistrement et cette vidéo.”

Sorti via KIDinaKORNER/Interscope Records, “My Own Monster” est un psychodrame de mauvaise humeur sous la forme d’une chanson pop au groove qui examine les thèmes de l’aliénation, du risque émotionnel et du désir de se libérer de la douleur. Il a été inspiré par la pression que le chanteur principal Sam Harris ressent chaque jour pour garder les choses ensemble dans sa vie professionnellement, personnellement, mentalement et émotionnellement.

“My Own Monster” est la première chanson à sortir du troisième album très attendu du groupe, The Beautiful Liar, qui sortira plus tard cette année. Il marque également le début d’une nouvelle direction lyrique convaincante pour les ambassadeurs X. Plus tôt cette semaine, le groupe a annoncé La visite du beau menteur avec des dates en Amérique du Nord et en Europe à partir de cet automne. Les billets sont en vente demain 18 juin à 10h heure locale.

Achetez ou diffusez « Mon propre monstre ».