X Factor news : une star de la télé-réalité souffrant d’un problème de vue rare voit sa fille pour la première fois | Royaume-Uni | Nouvelles

Kayley Storey – que Simon Cowell aurait surnommée la nouvelle Adele – souffre d’une maladie dégénérative appelée maladie de Stargardt et a commencé à perdre la vue alors qu’elle n’avait que 15 ans. La femme de 33 ans a commencé à remarquer sa vue quand elle était à l’école après avoir était incapable de lire le tableau pendant les cours ou d’identifier des amis dans le couloir.

Mais maintenant, grâce à une paire de lunettes intelligentes «qui change la vie», elle est capable de voir sa fille Ivy limpide pour la première fois, a-t-elle déclaré.

« Les mots ne peuvent tout simplement pas décrire ce que c’est que de voir Ivy correctement », a déclaré Mme Story – qui est apparue dans l’émission ITV aux côtés de Rylan et Olly Murs.

«Je pouvais voir si clairement, c’était magique.

«Et voir le visage de mon mari aussi, ça change honnêtement la vie. C’est époustouflant.

LIRE LA SUITE: Avertissement de passeport britannique alors qu’une femme INTERDIT d’entrer en Espagne

« C’est tellement isolant d’avoir une déficience visuelle parce que vous êtes déconnecté du monde réel.

« Lorsque vous mettez ces lunettes, c’est comme si vous étiez de retour dans la pièce.

« Vous pouvez voir les gens que vous aimez et lire des choses, et vous pouvez vous reconnecter au monde qui vous entoure. »

Mme Storey, de Gillingham, dans le Kent, a été l’une des premières personnes à tester les lunettes intelligentes appelées OXSIGHT Onyx.

A NE PAS MANQUER

Ils sont fabriqués par une startup technologique qui a travaillé pendant des années pour développer une technologie visant à améliorer la vie des personnes ayant une perte de vision centrale.

Et jusqu’à présent, la technologie a fonctionné pour Mme Story – qui a déclaré qu’elle lui avait permis de lire des cartes d’anniversaire pour la première fois en 15 ans.

Elle a ajouté : « Les affections maculaires affectent la vision centrale, c’est donc comme avoir une grande tache scintillante au centre de mes yeux, qui ressemble à mille étincelles regroupées.

« Nous voulions avoir des enfants depuis un certain temps et même si Ryan est un système de soutien massif, et il ferait tout pour m’aider,

« J’étais encore inquiet. »

Le Dr Rakesh Roshan, PDG de la société, a déclaré : « Notre mission est de transformer la vie des personnes malvoyantes.

« En utilisant les dernières technologies, nous pouvons améliorer numériquement la vision restante, apportant de plus grands avantages au quotidien pour ceux qui vivent avec une perte de vision centrale depuis longtemps.

« Les commentaires ont été exceptionnels et cela fait chaud au cœur de voir le moment spécial de Kayley et de savoir qu’elle a trouvé que c’est une expérience qui change sa vie.

« La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la principale cause de perte de vision chez les

Royaume-Uni, touchant plus de 600 000 personnes et avec une population vieillissante, il n’y a jamais eu

plus besoin de solutions pour aider cette communauté.

Cathy Yelf est directrice générale de l’association caritative Macular Society et soutient les personnes atteintes de la maladie depuis plus de 30 ans.

Elle a déclaré : « La maladie maculaire est une maladie dévastatrice.

« Bien qu’il n’existe actuellement aucun remède, nous accueillons favorablement toutes les avancées technologiques qui peuvent aider à redonner à ceux qui vivent avec la possibilité de voir les choses qui leur manquent le plus. »