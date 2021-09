X-Men : James McAvoy a-t-il fini avec le professeur X ? Voici ce qu’il a dit

Avec quatre films X-Men à son actif, James McAvoy a certainement eu plus de temps pour explorer le personnage que la plupart des acteurs ne marquent avec des rôles. Il suit le temps de Patrick Stewart en tant que professeur X par trois films, car Stewart, ainsi que les apparitions mentionnées précédemment, ont également fait une apparition dans The Wolverine et ont joué un rôle clé dans Logan. Alors que Dark Phoenix marquait la fin de la principale série de films X-Men, The New Mutants de 2020 était le dernier volet de la franchise dans son ensemble à l’ère Fox, et maintenant le plan est de redémarrer la propriété dirigée par les mutants pour la Marvel Cinematic Univers.