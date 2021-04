X-Men: La clé de la manière dont les mutants pourraient déjà exister dans le MCU

Si jamais il y avait un moyen pour le MCU d’embrasser le passé cinématographique des X-Men en tant que canon, ce serait celui-ci. Bien que les événements des films n’existeraient pas dans le MCU, ils serviraient à éduquer les mutants du présent, et peut-être nous sauveraient le processus douloureux de revivre l’origine de personnages que nous connaissons tous bien. À ce point. De plus, les mutants seraient déjà dans le MCU, se cachant apparemment en raison des problèmes qu’ils ont rencontrés avec l’humanité dans le passé. Vous ne pouvez pas être conduit à l’extinction si l’humanité ne sait pas que vous existez, non?