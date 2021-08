X-Men Star Nicholas Hoult a rejoint un film Universal Monsters

La franchise Dark Universe d’Universal Pictures s’est écrasée et a brûlé après que son premier opus, The Mummy en 2017, n’a pas réussi à impressionner de manière critique et commerciale, mais la propriété Universal Monsters du studio perdure à travers une variété de projets autonomes, y compris The Invisible Man de 2020, acclamé par la critique. Parmi les titres à venir sur cette liste se trouve le Renfield adjacent à Dracula, et il a été annoncé que la star de la franchise X-Men, Nicholas Hoult, a été choisie pour le diriger.