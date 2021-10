X6 Votre Bitcoin avec le RBIS d’Arbismart

POSTE SPONSORISÉ*

Les investisseurs ont besoin d’une pièce qui les aidera à traverser les bouleversements actuels, en maintenant sa valeur dans un marché baissier. Une crypto-monnaie qui a relevé le défi est RBIS, le token natif alimentant le projet ArbiSmart.

Les marchés de la cryptographie ont connu une semaine difficile. Le vendredi 24 septembre, les prix ont plongé lorsque la répression chinoise de la cryptographie s’est intensifiée avec une interdiction totale de l’exploitation minière et de toutes les transactions en monnaie numérique. Dix organes de premier plan, dont la banque centrale et divers régulateurs financiers, se sont réunis pour annoncer leur intention de mettre fin aux activités de trading « illégales » liées à la cryptographie. En conséquence, Bitcoin et de nombreuses pièces moins bien établies ont connu une baisse.

Pendant ce temps, RBIS était sur une trajectoire ascendante constante, augmentant de 629% depuis son introduction en 2019, sans baisser les prix, même lorsque le marché s’est effondré.

RBIS et Arbismart, une garantie de protection dans un marché baissier

ArbiSmart fournit des services de crypto-arbitrage, ce qui signifie qu’il génère un profit sur les disparités de prix entre les bourses.

Arbismart scanne près de 40 échanges 24h/24 et 7j/7

Le volume des échanges et les niveaux de liquidité varieront entre les bourses les plus grandes et les plus petites, ce qui entraîne souvent la disponibilité temporaire d’une pièce à des prix différents en même temps. ArbiSmart est connecté à près de 40 bourses où il utilise un algorithme pour suivre simultanément des centaines de pièces, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la recherche de disparités de prix. Il achètera ensuite automatiquement la pièce au prix le plus bas possible avant de la vendre instantanément à profit, sur la bourse qui l’offre au prix le plus élevé.

En tant qu’utilisateur de la plate-forme, tout ce que vous avez à faire est de déposer des fonds en fiat ou en crypto, puis vous êtes libre de concentrer votre attention ailleurs. L’algorithme convertit automatiquement votre investissement en RBIS et l’utilise pour effectuer des opérations de crypto-arbitrage en votre nom. Les bénéfices sont élevés, commençant à 10,8% par an et atteignant jusqu’à 45% par an selon la taille de votre dépôt.

Cependant, dans le climat actuel, ce qui distingue la plate-forme pour les investisseurs n’est pas le retour sur investissement inégalé, mais le fait qu’elle offre une excellente opportunité de couverture, car même si le marché de la cryptographie s’effondre, les différences de prix entre les bourses continueront d’apparaître aussi systématiquement que déjà. Alors, plutôt que de perdre de la valeur, votre Bitcoin, Cardano et Ethereum, continueront à vous rapporter un rendement régulier et régulier.

En fait, les bénéfices sont si fiables que vous pouvez calculer à l’avance exactement combien vous gagnerez, par jour, par mois et par an, en entrant un montant d’investissement et une période de temps dans le calculateur de bénéfices ArbiSmart.

Bénéfices passifs multicanaux

Une autre raison pour laquelle le projet gagne de plus en plus de terrain auprès des stratèges cryptographiques est que l’arbitrage cryptographique automatisé bénéfices jusqu’à 45% par an (3,75 % par mois) ne sont pas la seule source de revenus. En détenant vos fonds sur un compte d’épargne à long terme, qui est verrouillé, pendant une période contractuelle, vous pouvez gagner jusqu’à 1% par jour en bénéfices passifs supplémentaires juste pour stocker votre capital.

Vous pouvez gagner 1% par jour en bénéfices passifs supplémentaires

Vous gagnerez également d’énormes gains en capital sur la hausse du prix du jeton RBIS, qui a déjà monté jusqu’à six fois sa valeur d’origine in seulement deux ans.

ArbiSmart a connu une croissance YOY en 2020 de 150% et le projet a connu une expansion communautaire massive depuis lors. Il n’est donc vraiment pas surprenant que les analystes prévoient une augmentation de 4 000% du prix RBIS d’ici 2023.

Un horaire chargé

De nouveaux utilitaires pour RBIS arrivent

Une grande partie de ces prévisions optimistes est due aux nombreux nouveaux services publics en cours de développement du quatrième trimestre 2021 au premier trimestre 2022, notamment une carte de crédit crypto, une application mobile, un programme d’agriculture de rendement et un portefeuille portant intérêt prenant en charge fiat et crypto.

Un autre développement majeur à venir est le Cotation RBIS, prévue pour le quatrième trimestre 2021. Une fois que RBIS est négociable, afin d’utiliser la plate-forme d’arbitrage cryptographique d’ArbiSmart, ou l’un de ces nouveaux utilitaires, vous devrez acheter la pièce sur un échange. Pourtant, à mesure que la demande augmente, l’offre RBIS est limitée, plafonnée à jamais, à 450 millions de jetons.

L’interdiction chinoise est le dernier événement à avoir un impact sur les prix des devises numériques et reflète le besoin d’une pièce capable de résister aux tempêtes de la volatilité du marché de la cryptographie. RBIS semble répondre à ce besoin et avec la liste et le lancement de nouveaux services à venir dans les prochains mois, le prix est sur le point de bondir.

*Cet article a été payé. Le Cryptonomiste n’a pas écrit l’article et n’a pas testé la plateforme.