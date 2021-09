Xabi Alonso estime qu’Eibar est l’un des “favoris” pour la promotion

09/09/2021 à 15h12 CEST

L’entraîneur de la Real Sociedad B, Xabi Alonso, considère Eibar comme “l’un des favoris pour se battre pour la promotion”, donc le derby de Gipuzkoan devrait être “un pas en avant” pour ses joueurs.

Alonso Il a rappelé aujourd’hui son temps de joueur en 2001 pour Eibar, le prochain rival de son équipe ce samedi, et a assuré qu’au cours des 6 mois où il était footballeur armurier, il est passé “d’enfant” à “footballeur”.

Alonso, lors de la conférence de presse hebdomadaire d’avant-journée, a souligné que la carrière qui le conduirait plus tard à jouer pour la Real Sociedad, Liverpool, le Real Madrid et le Bayern Munich, avait commencé sur le terrain de l’adversaire désormais réaliste.

“Je suis allé à Ipurua plusieurs fois quand mon père était l’entraîneur d’Eibar, il est allé regarder des séances d’entraînement et je pouvais même y jouer le samedi. Ensuite, j’ai été partenaire pendant 6 mois avec beaucoup de ces joueurs et c’était une étape très importante dans lequel je suis passé d’enfant à footballeur dans un vrai vestiaire, avec Blas Ziarreta comme entraîneur et j’en suis très reconnaissant », a déclaré l’entraîneur de la branche Réaliste.

Xabi Alonso il est conscient que cette étape est terminée et qu’il affronte désormais une équipe du Barça en tant qu’entraîneur professionnel qui est “l’un des coqs de la catégorie, avec des objectifs ambitieux, ce qui est une grande motivation pour toute l’équipe”.

L’entraîneur du Real B a déjà tourné la page de la défaite contre Carthagène, où il estime qu’un autre résultat n’aurait pas été injuste, et a affirmé que l’équipe qu’il entraîne a “de bons sentiments” malgré les problèmes face au but qu’ils subissent dans ce début. de campagne.

“Une saison très difficile nous attend et nous devons apprendre beaucoup. Nous jouons bien mais contre de grandes défenses au niveau individuel et collectif, cela nous coûte un peu plus cher, nous devons donc être plus agressifs face aux but”, a recommandé l’entraîneur du Gipuzkoan à sa loge.