Xabi Alonso: Le match que nous avons perdu 5-0 contre Barcelone a été le pire de ma carrière

Xabi Alonso a révélé que le match que le Real Madrid a perdu 5-0 contre le FC Barcelone en 2011 était la pire nuit de sa carrière.

Alonso a fait partie du Real Madrid entre 2009 et 2014 et a remporté la Liga une fois, la Copa del Rey à deux reprises, la Supercoupe d’Espagne et le match de l’UEFA Champions League.

S’adressant à son ancien coéquipier de Liverpool Jamie Carragher sur son podcast The Greatest Game, Alonso a parlé de la rivalité et du spectacle qui entourent el clásico.

À cette époque, le FC Barcelone était dirigé par Pep Guardiola et Madrid par José Mourinho, et il y avait de nombreuses rencontres épiques. C’étaient des affaires tendues et houleuses qui étaient parfois gâchées par des salissures persistantes, des plongeons, des insultes personnelles et des théories du complot.

«Nous avions cette faim, nous avions ce côté compétitif que nous avons senti que, ‘wow, ils sont bons, mais nous voulons être compétitifs, nous voulons les battre.’ Mais c’était difficile de rivaliser contre eux et parfois les matchs, je ne dirai pas que je regrette quelques choses, mais ce n’étaient pas les choses les plus agréables à voir les réactions du match … mais c’était tellement en jeu sur ces matchs parce que ça essayait presque de terminer ce royaume, essayant de pouvoir se rapprocher d’eux. C’étaient de grandes, grandes batailles.

Barcelone avait Lionel Messi et Madrid avait Cristiano Ronaldo, bien sûr, mais il est également vrai que les Catalans avaient des piliers de l’équipe nationale tels que Xavi, Andrés Iniesta et Carles Puyol, tandis que le club de la capitale avait les goûts d’Iker Casillas, Sergio Ramos. , et bien sûr, Alonso.

Le milieu de terrain a parlé de jouer des matchs à enjeux aussi élevés au niveau du club contre ses compagnons de l’équipe nationale.

«Sur le terrain, ce sont des ennemis à coup sûr, hors du terrain, ils étaient coéquipiers et nous avons vécu de grandes choses ensemble. À ce moment-là, nous avons pensé, si nous étions trop gentils, ils allaient nous tuer et ils allaient nous battre.

«Le premier match de championnat au Camp Nou, nous avons perdu 5-0 et c’était la pire nuit que j’aie jamais vécue sur un terrain de football. Au bout de 20 minutes, je voulais partir. Je voulais rentrer à la maison. Je voulais aller me doucher et rentrer à la maison. C’était tellement douloureux que cela nous a donné une grande faim, une grande détermination à changer les choses. Nous ne pourrions pas être trop gentils avec eux.

Barcelone a remporté la ligue et la Ligue des champions de l’UEFA cette année-là, bien que Madrid ait remporté la Copa del Rey puis la ligue l’année suivante.