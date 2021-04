Xabi Alonso révèle son pire souvenir en tant que Madridiste

Xabi Alonso prend toutes les mesures nécessaires pour devenir un manager de haut niveau. L’ancien homme de la Real Sociedad, de Liverpool, du Real Madrid et du Bayern Munich entraîne actuellement la réserve à Saint-Sébastien, la Real Sociedad B, tentant de pousser son équipe en deuxième division en Espagne. Malgré les exigences de son emploi du temps, Alonso a pris le temps de parler avec son ami et ancien coéquipier, Jaime Carragher, sur le podcast de ce dernier, The Greatest Game.

Au cours de la discussion avec Carragher, Alonso a rappelé l’un de ses plus sombres souvenirs de jouer pour le Real Madrid. “Le match de championnat au Camp Nou que nous avons perdu 5-0, c’était la pire nuit que j’ai vécue sur un terrain de football”, a révélé Alonso. «Vingt minutes après le début du match, j’avoue que je voulais partir, rentrer à la maison maintenant, prendre une douche et revenir. C’était tellement douloureux que cela nous a donné une grande détermination. Nous ne pourrions pas être à nouveau aussi naïfs, sinon nous ne les aurions pas battus la saison suivante ».

La douleur de la défaite 5-0 au Camp Nou a finalement poussé l’équipe de Mourinho à battre Barcelone lors de la finale de la Copa Del Rey 2011, puis la saison suivante à remporter la saison 2011-2012 avec un nombre record de buts et de points. Dans un autre monde, sans cette défaite écrasante, il n’y a peut-être jamais eu de motivation pour continuer et remporter ces titres. Dans chaque échec, il y a une opportunité d’apprendre – les souvenirs d’Alonso de son passage au Real Madrid témoignent de cette déclaration.