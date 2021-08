18/08/2021 à 13:06 CEST

sport.es

Dix jours seulement après la clôture des JO de Tokyo, les médaillés espagnols Jordi Xammar (470) et Joan Cardona (Finn) face à un nouveau défi : le Grand Prix du Danemark ROCKWOOL. SailGP, la compétition des catamarans volants qui atteignent les 100 km/heure, célèbre ce vendredi et samedi le Grand Prix du Danemark ROCKWOOL à Aarhus et l’équipe espagnole rassemble ses premiers sabres après l’épreuve olympique. Dans ce sens, Xammar Oui Cardona les diplômes olympiques de Diego Botin Oui Florian Trittel.

Les airs olympiques et les bons résultats obtenus à Tokyo devraient aider l’équipe à montrer tout son potentiel et à revenir aux premières places du classement. Et le fait est que l’équipe espagnole SailGP est la plus jeune de la compétition et celle qui a été la plus présente aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a quatre ans, ils étaient à la Youth America’s Cup où ils se sont fixé pour objectif de créer une équipe de voile espagnole de premier plan qui rassemblerait les meilleurs de chaque classe. Non seulement ils ont réussi à se qualifier dans toutes les catégories pour lesquelles ils ont opté pour les Jeux olympiques. de Tokyo, mais sont revenus avec deux médailles et deux diplômes olympiques.

L’équipe espagnole a de grands objectifs qui vont au-delà de remporter n’importe quelle compétition, sa mission est d’être « Jeunes ambassadeurs quittant Huella & rdquor ;, et il est clair qu’avec cette trajectoire, leurs efforts et leur désir de s’améliorer, ils y parviendront.

Jordi Xammar, qui voyage pour la première fois avec l’équipe espagnole SailGP, déclare : « C’est incroyable d’être ici avec Diégo, Flo Oui Cardona, avec qui tout a commencé. Qui nous aurait dit que nous serions là, avec un F50, en compétition contre toutes les légendes mondiales de la voile & rdquor ;. De son côté, le également médaillé à Tokyo (Finlandais) Joan Cardona admet que « je voulais vraiment être ici, à SailGP, et encore plus après avoir suivi les résultats spectaculaires de mes collègues & rdquor ;. Diego Botin, qui a obtenu à Tokyo un diplôme olympique en 49er, à égalité de points avec le bronze, a confirmé l’importance de l’expérience olympique en compétition. « Le monde olympique apporte beaucoup à ce circuit, il nous aide à travailler nos points faibles et à concourir sous pression. Les meilleurs marins du monde s’affrontent en SailGP & rdquor ;. “Les médailles et les diplômes olympiques nous donnent la force de revenir avec énergie et la confiance qu’en faisant les choses comme nous savons comment, nous pouvons atteindre le sommet & rdquor; commente aussi le diplôme olympique

Florian Trittel “Le reste des équipes est conscient de ce que signifient ces médailles et que nous pouvons être un rival à leur hauteur”, ajoute-t-il.

Le Grand Prix du Danemark ROCKWOOL représente une nouvelle opportunité pour l’équipe espagnole SailGP de revenir au sommet de la ligue. Pour cela, en plus des Olympiens Xammar, Cardona, Botin Oui Trittel, sera également à Aarhus Phil Robertson, Antonio “Ñeti & rdquor; Cuervas-Mons, Matheu Barbier, Andrea Emone Oui Xabi Fernandez, qui reprend son rôle d’entraîneur de l’équipe après avoir occupé le poste de Florian lors de l’événement précédent à Plymouth.

Billets pour le Grand Prix d’Espagne de SailGP l Andalousie – Cadix en vente prochainement

La date de mise en vente des billets pour le Grand Prix d’Espagne sera annoncée dans les prochains jours | Andalousie – Cadix, qui se tiendra les 9 et 10 octobre, coïncidant avec le pont Hispanidad et le V centenaire du premier tour du monde.

Le Grand Prix est parrainé par le Département du tourisme du gouvernement régional andalou, par le biais de fonds FEDER, du Conseil provincial et municipal de Cadix et avec la collaboration de l’Autorité portuaire de la baie de Cadix et de la Marine espagnole. L’événement est l’occasion de développer le domaine sportif et de promouvoir le tourisme national et international en Andalousie.

À propos de SailGP

SailGP est en compétition pour un avenir meilleur. La première ligue du sport, Powered by Nature (powered by nature), oppose des équipes nationales en compétition dans des courses courtes et intenses dans des endroits emblématiques du monde entier. Le gagnant de la grande finale reçoit un prix d’un million de dollars. Cette compétition ultra-rapide et à la pointe de la technologie réunit les meilleurs athlètes de voile sur des catamarans F50, de conception identique et capables d’atteindre des vitesses supérieures à 100 km/h.