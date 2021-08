Xander acquiert un million de pieds carrés dans la zone d’entreposage de libre-échange de Chennai

Les occupants actuels comprennent des sociétés telles que DHL, DB Schenker, Kerry Indev, TVS Supply Chain et Seaways Supply Chain. (Image représentative)

La société singapourienne Xander Investment Management (Xander) a annoncé mercredi que sa plate-forme industrielle avait acquis 1 million de pieds carrés supplémentaires d’espace d’entreposage dans la zone de libre-échange et d’entreposage (FTWZ) située à Sriperumbudur, près de Chennai. Xander possède déjà 1 million de pieds carrés d’entrepôts dans la FTWZ acquis au cours de la dernière décennie, et la nouvelle acquisition doublera immédiatement sa propriété dans le parc à 2 millions de pieds carrés.

Notifié comme le premier FTWZ en Inde, et récemment approuvé en tant que ZES multisectorielle, le parc fournit un entreposage et des installations industrielles de catégorie A aux opérateurs et fabricants mondiaux. Les occupants actuels comprennent des sociétés telles que DHL, DB Schenker, Kerry Indev, TVS Supply Chain et Seaways Supply Chain.

« L’expansion de JMFTZ est alimentée par une solide performance des locataires et une demande accrue des occupants existants et nouveaux. Les nouvelles installations donneront une nouvelle impulsion aux secteurs de la logistique et de la fabrication dans la région et serviront de catalyseur pour un développement économique plus rapide au Tamil Nadu. Nous tirons parti de notre expertise et de nos connaissances pour concevoir une infrastructure industrielle/logistique de premier ordre en mettant l’accent sur l’ESG et la durabilité », a déclaré un porte-parole d’Alex.

Le FTWZ est stratégiquement situé sur le corridor industriel à forte croissance Chennai-Bengaluru (CBIC) avec une excellente connectivité avec les ports de Chennai, Ennore et Kamrajar, qui représentent ensemble environ 20% du trafic de conteneurs en Inde. Il est également à proximité de grandes ceintures industrielles comme Oragadam. Maraimalai Nagar, Tiruvallur et Kanchipuram, qui abritent un grand nombre de sociétés d’électronique et d’accessoires automobiles/auto.

Sunil Rallan, CMD chez JMFTZ, a déclaré : « La reconnaissance de FTWZ en tant que zone économique spéciale multisectorielle offre une énorme opportunité de croissance pour attirer les chaînes d’approvisionnement en délocalisation qui cherchent à s’implanter dans le CBIC. Être un atout léger est le mantra de la plupart des chaînes d’approvisionnement en délocalisation. FTWZ a déjà créé plus de 1 000 nouveaux emplois et une nouvelle expansion créera plus d’emplois et contribuera énormément à l’économie locale. Avec un tiers des exportations des ZES, il a le potentiel pour devenir un pilier solide de l’économie indienne.

