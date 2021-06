Xander Cage de xXx et d’autres personnages que je veux voir revisiter Vin Diesel après F9

Chaque fois que je pense aux personnages de Vin Diesel (ce qui est certes beaucoup), le premier nom qui me vient à l’esprit est Dominic Toretto. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le buzz entourant la sortie de F9, ou peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait qu’il est le plus gros dur à cuire des performances à l’écran de Diesel. Mais pendant que j’attends avec impatience le retour de M. “One Quarter-Mile At A Time” pour Fast and Furious 10, il y a quelques franchises auxquelles j’aimerais voir le retour de Diesel le plus tôt possible.

Je veux dire, en dehors de Dominic Toretto, Vin Diesel a joué de grands personnages qui méritent amplement un deuxième, troisième ou même quatrième coup à un moment donné dans le futur. Au fil des ans, Diesel a réchauffé le cœur des cinéphiles avec des personnages comme Xander Cage dans xXx et Chris Varick dans Boiler Room, et honnêtement, je veux en voir plus. Ci-dessous, je vais décomposer quatre films ou franchises de la carrière de Diesel et pourquoi je pense que le moment est venu de revisiter chacun d’eux.