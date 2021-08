in

Toujours sans titres de Grand Chelem malgré sa catégorie, Alex Schauffele (67) a été la joie olympique de conquérir l’or dans le Jeux de Tokyo. L’Américain de 27 ans, n°5 mondial, est le nouveau champion olympique de golf après le succès de l’Anglais Justin Rose à Rio’2016 après avoir totalisé 266 coups (-18).

Schauffele, vainqueur de quatre titres sur le circuit américain de la PGA, compte neuf top-10 majors, dont deux cette saison dans le Maîtrise (3e) et le US Open (7e), mais son record du Grand Chelem est encore inédit.

Rory Sabbatini, vice-champion du Masters 2007 en tant que sud-africain et slovaque depuis qu’il a adopté la nationalité de sa femme en 2019, il a accroché l’argent à 45 après avoir réalisé un prodigieux deuxième tour de 61 coups et terminé un coup de Schauffele : Sabbatini a été arboré avec un aigle, 10 birdies et deux bogeys dans le par 71 du Country Club de Kasumigaseki.

les Japonais Hideki MatsuyamaChampion en titre des Masters, il a raté plusieurs putts sur les derniers trous qui l’ont éloigné de l’or et est l’un des sept golfeurs à avoir disputé une éliminatoire pour décider du médaillé de bronze.

Outre Matsuyama, l’Américain Collin Morikawa, l’anglais Rory McIlroy Oui Paul Casey, le colombien Sébastien Muñoz, le chilien Mythe Pereira Oui Panoramique CT, de Taipei, étaient les autres prétendants au bronze olympique dans ce bris d’égalité passionnant.

Pan, 29 ans, n°208 mondial, a finalement décroché le bronze sur le quatrième trou des playoffs, laissant ses illustres rivaux sans podium, dont l’actuel n°3 mondial et le récent champion britannique Morikawa, son deuxième Grand Chelem après l’US PGA. .

Adri Arnaüs (67) a terminé à la 38e place après avoir réalisé un aigle, quatre oiselets et deux bogeys, tandis que Jorge Campillo il était 59e après un dernier tour de 75.

Classement final (par 71) :

266 Alex Schauffele (États-Unis) 68-63-68-67

267 Rory Sabbatini (Svq) 69-67-70-61

268 CT Pan (Tpe) 74-66-66-63

Collin Morikawa (États-Unis) 69-70-67-63

Mythe Pereira (Chl) 69-65-68-67

Rory McIlroy (GBR) 69-66-67-67

Sebastián Muñoz (Col) 67-69-66-67

Hideki Matsuyama (Japon) 69-64-67-69

Paul Casey (GBR) 67-68-66-68

(Pan remporte le bronze au quatrième trou des éliminatoires)

…

278 Adri Arnaus (ESP / 38º) 68-69-74-67

289 Jorge Campillo (ESP / 59º) 70-75-69-75