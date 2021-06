Xander Zayas a détruit les friteuses irlandaises

in

Fryers (11-4, 4 KOs) a fait son effort habituel, mais Zayas, 18 ans (9-0, 7 KOs), ressemble vraiment à une star en herbe jusqu’à présent dans sa carrière professionnelle. Top Rank l’a embauché à 16 ans, ce qui a fait de lui le plus jeune combattant qu’ils aient jamais embauché, et quand vous le regardez se battre, vous pouvez voir pourquoi ils avaient un tel enthousiasme pour lui et l’ont toujours. Il est rusé, intelligent, il ne se bat pas comme un jeune arrogant, il a du pouvoir.

Porto Rico aspire depuis un certain temps à ce qu’un jeune boxeur de haut niveau perce vraiment et devienne un véritable combattant professionnel de haut niveau, et Zayas pourrait être le meilleur pari actuel parmi les pros.