Xander Zayas a dominé Dan Karpency à volonté : GO BEAT !

Xander Zayas a montré le genre d’amélioration samedi soir qu’il avait promis après une performance inégale lors du combat précédent de l’espoir junior des poids moyens. Six semaines plus tard, le combattant portoricain percutant a éliminé Dan Karpency pendant quatre rounds avant que son match de six rounds ne soit unilatéral, heureusement arrêté sur le undercard Jamel Herring-Shakur Stevenson à State Farm Arena. Tom Karpency, le père et entraîneur de Dan, a naturellement arrêté les coups parce que Karpency avait reçu tant de punitions.

Zayas, 19 ans, originaire de San Juan qui vit et s’entraîne à Sunrise, en Floride, a porté son record à 11-0 et enregistré son huitième KO. Il effectuera un autre changement rapide alors que Zayas affrontera un adversaire indéterminé sur l’undercard Vasiliy Lomachenko-Richard Commey le 11 décembre au Madison Square Garden de New York.

Karpency, 30 ans (9-4-1, 4 KOs), d’Adah, Pennsylvanie, a perdu à portée pour la première fois en huit ans en tant que professionnel. Trop rapide et trop puissant pour Karpency, Zayas a continué à frapper son adversaire avec une force inhabituelle lors d’un quatrième tour brutal pour l’outsider surpassé.

Zayas a déchargé une série de coups puissants qui ont submergé Karpency vers la fin d’un troisième tour complètement unilatéral. Pour la deuxième fois en autant de rounds, un des tirs de Zayas a délogé la buse de Karpency. Stutts a appelé à une pause dans l’action avec 1:15 à jouer au deuxième tour parce qu’un des coups de poing de Zayas a assommé le micro de Karpency.

Zayas a atterri de la main droite à seulement 30 secondes du premier tour. Karpency a attrapé Zayas avec un crochet gauche avec un peu moins de 50 secondes à faire au premier tour, mais Zayas l’a frappé avec un gauche au corps environ 20 secondes plus tard.