Xavi à la sortie du Barça de l’UCL: une nouvelle ère commence aujourd’hui. On part de zéro

L’entraîneur de Barcelone, Xavi, n’était pas satisfait de la sortie de son équipe de la Ligue des champions après la défaite 3-0 de mercredi contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena.

Le résultat signifie que le Barça termine troisième du groupe E, derrière le Bayern et Benfica, et va désormais entrer en Ligue Europa.

Xavi a clairement exprimé sa déception après le match et a également expliqué qu’il était temps pour une « nouvelle ère » au Camp Nou.

« Je suis en colère. C’est la réalité et ça m’énerve. Nous devons y faire face. Il n’y a rien d’autre pour ça. Une nouvelle ère commence aujourd’hui. Nous partons de zéro », a-t-il déclaré.

« L’objectif du Barça, c’est la Ligue des champions, pas la Ligue Europa. Mais notre réalité est maintenant la Ligue Europa et nous devons aller jusqu’au bout et la gagner. C’est l’objectif du Barça – gagner chaque match et remporter chaque titre. »