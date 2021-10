« Xavi a les connaissances qu’une personne qui connaît le Barça devrait avoir »

29/10/2021 à 18:22 CEST

Celui qui était sélectionneur de l’Espagne, Vicente del Bosque a approuvé ce vendredi l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc de Barcelone, après que le club du Barça a limogé l’entraîneur néerlandais, Ronald Koeman après la défaite des blaugranas face au Rayo Vallecano à Madrid le mercredi 27 octobre dernier. À propos de Xavi, forêt a déclaré que : «a toutes les connaissances qu’une personne qui connaît Barcelone devrait avoir« .

En outre, l’entraîneur espagnol a également ajouté que l’Egarense il connaît le Barça depuis son enfance et que « aussi ayez foi en ce que vous pensez Et c’est le plus important. Ensuite, les joueurs, le public, et essaient de gagner des matchs, doivent aussi le croire. Il est important qu’il ait beaucoup de confiance en ses possibilités et en ce qu’il veut faire & rdquor ;. D’autre part, l’ancien entraîneur du Real Madrid, estime que « il faut être un peu prudent quand on parle de Barcelone ou des grands clubs& rdquor; et comprendre la situation que traverse actuellement l’équipe catalane.

En référence aux prochaines années qui attendent le FC Barcelone, forêt Il a prédit un bel avenir au club : «Avec l’apparition de ces jeunes garçons, il sera sûrement encore là-haut& rdquor ;, a indiqué aux journalistes après avoir reçu la médaille d’or de la Fédération galicienne de football (FGF) lors de la présentation du congrès « O Camiño do Fútbol & rdquor ;. Enfin, il a également applaudi le « retour aux origines & rdquor; clubs tels que la Real Sociedad, Séville ou le Betis, et a indiqué que l’égalité existant dans LaLiga Santander est « quelque chose de très bien& rdquor; pour le football espagnol.