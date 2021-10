Xavi a signé son centenaire avec Al-Sadd avec la victoire

26/10/2021 à 21:07 CEST

Avec la victoire ce mardi contre Umm Salal par 1-3, Al-Sadd de Xavi Hernández a atteint les 100 matchs, avec un bilan de 66 victoires, 16 nuls et 18 défaites. Au chapitre des buts : 273 pour et 126 contre, en plus d’ajouter 7 titres depuis la saison 2018-19.

Al-Sadd a battu Umm Salal 1-3 dans un match de Qatar Stars League (septième journée) et reste en tête du classement avec 21 points, trois de plus que le deuxième classé, Al-Duhail et huit de plus que le troisième, Al-Arabi. Les objectifs du duel de ce mardi étaient l’œuvre de Afif (13′), Cazorla (29′) et Ayew (49′). Al-Sadd est revenu de l’ouverture du score d’Al-Bakhit (6′).

Sur un rouleau

Al-Sadd est le champion en titre du championnat du Qatar et n’a plus perdu de match dans le tournoi national depuis le 7 mars 2020, lorsqu’il s’était incliné 1-0 contre Al-Rayyan. Dans la saison en cours 2021-22 L’équipe de Xavi Hernández compte huit matchs avec un bilan de sept victoires et un nul, celui qui lui a offert, après tirs au but, l’Emir’s Cup la saison dernière.

Dans la Qatar Stars League, Al-Sadd de Xavi compte 51 matchs, avec un bilan de 40 victoires (78,4%), 6 nuls (11,7%) et 5 défaites (9,8%), 157 buts en faveur (à une moyenne de 3,07 pour match) et 53 contre. Il a remporté l’édition de la saison dernière, prenant 13 points d’avance sur le deuxième classé et chantant l’alirón à quatre jours de la fin.