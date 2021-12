Xavi a un certain nombre de problèmes à régler à Barcelone

Il est beaucoup, beaucoup trop tôt pour juger Xavi, alors éliminons celui-ci d’emblée,

Cependant, nous pouvons critiquer ses premières performances sur la sellette du Barca, et les 96 minutes contre Elche ont parfaitement englobé son mandat jusqu’à présent.

Encore une fois, il y a eu des décisions surprenantes et intéressantes.

À commencer par Ferran Jutgla aurait pu se retourner contre lui, même si la fortune favorise souvent les courageux comme ce fut le cas samedi soir.

Jutgla n’a pas fait de mal à ses chances et en l’absence de Memphis a certainement donné à Xavi matière à réflexion.

Photo par Alex Caparros/.

À moins que le club envisage de se débarrasser du Néerlandais, ce qui n’aurait pas vraiment de sens à ce stade, le jeune doit se contenter d’une poignée de caméos cette saison.

Frenkie de Jong n’avait pas l’air très heureux de son remplacement, nous pouvons donc au moins être assurés que Xavi n’est pas inquiet pour remporter le vote populaire. Si quelque chose ne fonctionne pas, il fera de son mieux pour prendre des décisions qui le résolvent.

La contribution de Riqui a-t-elle été meilleure lorsqu’il a remplacé le Néerlandais ? Ni meilleur ni pire, juste différent, et à ce stade, différent était tout ce qui était nécessaire car Frenkie avait à nouveau ralenti, comme il l’a fait récemment.

Xavi a soutenu Marc-André ter Stegen avant le match. Encore.

Je ne peux pas être le seul à penser que sa loyauté est déplacée à l’heure actuelle. Notre gardien avait deux choses à faire toute la soirée et n’était pas à la hauteur dans les deux cas.

Cela devient un thème trop courant et Ter Stegen ne profite que de ne pas vraiment avoir une doublure de premier ordre pour le pousser dans la position.

Photo par Alex Caparros/.

Défensivement, le Barça a de nouveau été catastrophique et personne dans les trois derniers n’a obtenu de laissez-passer après cette performance.

Lenglet, Araujo et Garcia étaient, tout simplement, choquants.

C’est dans la ligne arrière que Xavi a le plus gros problème, et c’est aussi celui qui est susceptible de lui causer le plus de maux de tête.

Le travail effectué sur le terrain d’entraînement peut au moins être vu par le mouvement et le passage du milieu de terrain et vers l’avant, et bien que le Barça ne soit pas encore « là » dans ces positions d’attaque, les pousses vertes commencent à fleurir.

S’il ne parvient pas à déterminer où cela ne va pas à l’arrière, le Barcelone de Xavi n’ira nulle part rapidement.

Le Barça a maintenant marqué cinq buts lors de ses quatre derniers matchs, tous par des enfants qui sont toujours officiellement des équipes de jeunes – Nico (2), Gavi, Abde et Jutgla. Le dernier joueur « senior » à marquer était le penalty de Coutinho à Villarreal fin novembre. – Dermot Corrigan (@dermotmcorrigan) 18 décembre 2021

Terminons sur une note positive…

Gavi, Nico, Jutgla, Adbe. L’avenir de ce grand club. Aucune peur dans leur jeu, juste du cœur, du désir et une volonté d’apprendre.

Je prendrai ça toutes les semaines.