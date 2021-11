Xavi a un message pour les fans du Barça lors de son dévoilement

Il n’est pas surprenant que l’annonce de Xavi soit venue avec beaucoup de fanfare. Le retour de la légende à la maison est une nouvelle énorme pour toutes les personnes impliquées et un moment excitant pour être un fan de Barcelone.

Oui, les choses sur le terrain et dans les rapports financiers ne sont pas si bonnes. Mais une chance de construire quelque chose à partir de zéro avec une légende du club à la tête d’une équipe talentueuse et jeune ? Cela semble assez agréable.

Xavi avait juste ce message aux fans aujourd’hui alors qu’il était dévoilé au Camp Nou.

« Je ne veux pas devenir trop émotif – alors je peux juste vous dire une chose – nous sommes le meilleur club du monde. Et nous travaillerons avec les normes les plus élevées pour réussir. Nous ne pouvons pas accepter les défaites ou les matchs nuls, nous devons gagner chaque match. Nous sommes dans une période difficile pour le club – financièrement et sur le terrain. Nous avons donc plus que jamais besoin de vous, fans.

Xavi