Xavi annule la prochaine apparition télé de Gerard Piqué

Xavi a ramené de nouvelles mesures disciplinaires, qui empêcheront plusieurs joueurs de faire des choses auxquelles ils s’étaient habitués. Et cela commence par l’annulation de la prochaine apparition télévisée de Gerard Piqué dans l’émission d’interview enjouée, El Hormiguero.

Le défenseur était déjà apparu dans l’émission humoristique en 2019, mais il ne pourra pas réapparaître car Xavi veut que l’équipe devienne sérieuse.

Piqué est un ami personnel et ancien coéquipier du nouveau manager, mais Xavi ne laisse pas cela affecter ses décisions. Il répond aux sceptiques qui pensaient qu’il serait indulgent avec ses anciens coéquipiers en prenant les rênes du FC Barcelone.

Le défenseur est également connu pour l’organisation de compétitions sportives, comme la Coupe Davis. Il ne sera pas complètement banni de toutes ces activités, mais il devra peut-être en réduire certaines.

Par exemple, Piqué est un surfeur passionné, mais il est souvent interdit de le faire en raison d’un risque de blessure. Et il n’est peut-être pas autorisé à se déplacer à vélo, comme il l’a fait une fois en 2020 pour assister à un match.

D’autres activités comportant un certain risque peuvent être remises en question, comme la fois où Piqué a posté une photo de lui testant son objectif avec un AK-47.

Un autre aspect que Xavi veut réguler est les activités des joueurs sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Piqué parle souvent franchement sur Internet et fait de nombreuses apparitions avec Ibai Llanos, le streamer le plus célèbre d’Espagne qui se concentre sur le sport.