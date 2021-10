Xavi : C’est mon objectif et mon rêve d’entraîner Barcelone

L’ancien milieu de terrain de Barcelone, Xavi, a de nouveau clairement indiqué que son rêve était de retourner au Camp Nou et de gérer les géants catalans à un moment donné de sa carrière.

La légende du club est régulièrement liée à un retour à Barcelone et a déjà refusé quelques approches de son ancien club car ce n’était pas le bon moment.

Xavi a récemment déclaré qu’il était « ouvert à toutes les possibilités » après l’apparition de rumeurs selon lesquelles il pourrait remplacer Ronald Koeman et a maintenant reparlé de la possibilité de rentrer à la maison.

« Mon idée est d’entraîner Barcelone », a-t-il déclaré. « Je ne l’ai jamais caché, c’est mon objectif et mon rêve. Je ne sais pas si cela arrivera ou non, s’ils auront besoin de moi ou non, mais pour le moment je suis heureux d’être à Al-Sadd et très fier de l’être.

« Si une offre arrive, elle sera évaluée et ensuite nous essaierons de décider, mais pour le moment je suis très heureux ici. »

Origine | 20 minutes