« Xavi connaît Barcelone comme personne d’autre »

11/06/2021 à 13:26 CET

.

L’entraîneur argentin Diégo Pablo Siméone je considère que Xavi Hernandez, confirmé à l’aube ce samedi comme le nouvel entraîneur de Barcelone, « connaît la maison comme personne d’autre » et saura « les moyens de performer au mieux » avec l’équipe du Barça.

Interrogé en conférence de presse avant le match de dimanche contre Valence sur l’arrivée de l’ancien milieu de terrain du Barça et de l’équipe espagnole sur le banc du Barça, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid s’est dit « toujours « heureux que d’anciens footballeurs puissent devenir entraîneurs ».

« Sûrement Xavi il connaît la maison comme personne et il saura les chemins qu’ils vont raccourcir pour performer de la meilleure façon possible en tant qu’entraîneur et surtout transmettre à l’équipe tout ce qu’il a toujours dit, ce qu’il a toujours recherché et représentait dans cette première stade qu’il avait là où il était », a-t-il ajouté.

« J’imagine qu’il y a un endroit où ils le veulent et où il connaît la voie à suivre », s’est installé Simeone sur le nouvel entraîneur barcelonais, arrivé après le limogeage du Néerlandais Ronald Koeman il y a quelques semaines et qui succèdera à Sergi Barjuan, qui a servi comme entraîneur de transition.