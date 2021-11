Xavi convient parfaitement à Barcelone, déclare Andres Iniesta

Andres Iniesta est enthousiasmé par la perspective que Xavi soit le manager de Barcelone et dit que son bon ami et ancien coéquipier est prêt à relever le défi.

Le joueur de 41 ans sera officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Barcelone lundi après avoir quitté Al Sadd après deux ans à la tête de l’équipe qatarie.

Iniesta dit que son ancien coéquipier est « parfaitement adapté » pour le rôle et s’est bien préparé pour le travail en cours au Camp Nou.

«Il est prêt – il s’est préparé et il est capable. Il est parfait, c’est sûr », a-t-il déclaré. « Pas seulement à cause de ce qu’il sait de La Masia ou du club, mais parce qu’il est prêt pour ça. C’est important, pas seulement à cause de ce qu’il représente en tant que joueur mais en tant qu’entraîneur. Il est prêt à relever ce défi. «Je lui souhaite toute la chance du monde et je suis convaincu qu’il ira bien car il s’est préparé pour ce moment et est très excité de pouvoir relever ce défi. « J’espère que les circonstances se présenteront pour qu’il réussisse. Je lui souhaite le meilleur. » Origine | être au sport

Nous en saurons plus sur Xavi demain, mais il a déjà parlé brièvement aux journalistes de son nouveau travail après son retour à Barcelone et l’a qualifié de « plus grand défi de sa carrière ».