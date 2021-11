Xavi demande à Barcelone de surveiller le pivot de Chelsea en raison de la qualité des clés

Cesar Azpilicueta est le dernier joueur de Chelsea à apparaître sur le radar du FC Barcelone, selon des informations.

Barcelone a récemment été liée à quelques membres de l’équipe de Chelsea. Ils devraient prendre Saul Niguez ensuite si l’Atletico Madrid annule son prêt à Stamford Bridge. De plus, l’attaquant Timo Werner a été suggéré comme solution à leur attaque. De plus, il y a des allégations selon lesquelles Marcos Alonso est en fait un fan de Barcelone et pourrait les rejoindre.

Maintenant, Azpilicueta a également été pressenti pour échanger Stamford Bridge contre Camp Nou. En réalité, une telle idée a été évoquée il y a un mois, mais maintenant il y a eu une mise à jour qui semble indiquer que l’intérêt est concret.

Selon ESPN, Barcelone « surveille » le défenseur, qui est dans la dernière année de son contrat avec Chelsea.

Azpilicueta est le capitaine du club et est un membre précieux de leur première équipe. Cependant, il pourra négocier un accord de pré-contrat avec des clubs étrangers à partir de janvier.

Dans cet esprit, Chelsea aura quelques craintes de le perdre en 2022. Étant donné que les autres défenseurs Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Thiago Silva sont également tous en fin de contrat en même temps, c’est une préoccupation croissante.

Barcelone a beaucoup compté sur la signature d’agents libres alors que ses finances étaient mauvaises. En été, ils ont acquis Sergio Aguero, Eric Garcia et Memphis Depay à ces conditions. Ils ont également répété la stratégie pour ramener Dani Alves à partir de janvier.

Malgré l’arrivée imminente du légendaire arrière droit, c’est toujours un domaine qu’ils cherchent à renforcer. Selon ESPN, ils évaluent Azpilicueta pour sa capacité à jouer en tant que défenseur central dans un dos à trois ou arrière dans un quatre. L’idée qu’il joue même au centre dans un quatre n’est pas non plus écartée.

Bien sûr, Alves ne signera que jusqu’à la fin de la saison, il sera donc également nécessaire de renforcer sa position au-delà. À 32 ans, Azpilicueta en a encore beaucoup dans le réservoir.

Chelsea espère qu’il leur donnera ce qu’il leur reste. Mais il n’a pas encore accepté de nouvelles conditions. Par conséquent, le Barça garde un œil sur la situation.

Leur nouvel entraîneur-chef Xavi serait un grand fan d’Azpilicueta. En fait, ils ont joué ensemble à quatre reprises pour l’équipe nationale d’Espagne alors que le premier était encore actif en tant que joueur.

Maintenant, Xavi cherche à retrouver le défenseur à un autre titre. Il est conscient de ce qu’il pourrait apporter techniquement, mais aussi en termes de caractère. Les qualités de leadership d’Azpilicueta sont évidentes et seraient utiles dans une ligne de fond du Barça par ailleurs jeune.

Pour l’instant, ces qualités sont à l’usage de Chelsea. Thomas Tuchel a disputé à son capitaine 13 apparitions toutes compétitions confondues jusqu’à présent cette saison. Le retour a été de trois passes décisives de l’Espagnol.

Au cours de toute sa carrière à Chelsea, qui a commencé en 2012, il a fourni 56 passes décisives et 14 buts en 442 matchs. Il a remporté deux titres de champion et six autres trophées au cours de cette période.

La cible du défenseur s’attaque à la poursuite de Chelsea

Si certains de leurs défenseurs actuels partent, Chelsea devra trouver des remplaçants.

Ils en étaient déjà conscients l’été dernier, lorsqu’ils ont tenté de recruter Jules Kounde de Séville. Le Français est l’un des défenseurs centraux les plus impressionnants et les plus prometteurs d’Europe.

Cependant, il y a eu un désaccord tardif sur son prix demandé, ce qui l’a obligé à rester sur place.

Chelsea est donc entré dans la nouvelle saison avec les mêmes options défensives qu’auparavant. De plus, Tuchel a donné un rôle plus important à Trevoh Chalobah. Malang Sarr a également figuré à l’occasion.

Dans cet esprit, le patron des Blues a mis en doute s’ils auraient besoin d’une autre signature en janvier. Mais ils continuent d’être liés à Koundé.

Le seul hic maintenant, c’est qu’il y a d’autres concurrents pour sa signature. Les rapports ont indiqué que Manchester United possède un intérêt ferme.

Après le déménagement de Dean Smith à Norwich, quelle est la prochaine étape pour Frank Lampard ?

Mais Kounde a admis que son échec à rejoindre Chelsea l’avait affecté, dans ce qui peut être perçu comme un indice d’un intérêt futur pour un déménagement.

Il a confié à TF1 : « Est-ce que mon transfert raté à Chelsea cet été m’a affecté ? Oui, un peu, mais maintenant c’est digéré.

Chelsea a construit son succès jusqu’à présent sous Tuchel sur une défense solide, mais il reste à voir exactement qui occupera ce territoire pour les saisons à venir.

