Xavi devrait pouvoir utiliser Ez Abde contre le Real Majorque

Xavi devrait pouvoir faire appel à l’ailier Ez Abde pour le premier match de Barcelone en 2022 contre le Real Majorque le dimanche 2 janvier.

Abde a été appelé dans l’équipe du Maroc pour la CAN 2021, mais la FIFA a déclaré que les joueurs européens n’avaient pas à rencontrer leurs équipes nationales avant le 3 janvier.

La décision signifie qu’Abde devrait être en mesure de faire partie de l’équipe pour le voyage à Son Moix et pourrait même continuer dans le onze de départ en raison de la situation de blessure du Barça.

Memphis Depay, Ansu Fati et Martin Braithwaite ne devraient pas revenir pour le match, tandis que Ferran Torres pourrait être signé à temps mais il est peu probable qu’il figure non plus.

On ne sait pas ce qui se passera après ça avec Abde. Il y a des spéculations continues selon lesquelles Abde préférerait rester avec le Barça plutôt que de se rendre à la CAN, car il vient de faire son entrée dans l’équipe.

Cependant, l’entraîneur national Vahid Halihodzic a clairement indiqué qu’il voulait Abde au tournoi et a déclaré qu’il espérait parvenir à un « accord amical » avec le Barça.